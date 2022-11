F.A.Z. exklusiv : Buschmann versetzt missliebige Referatsleiterin

Es ist ein bemerkenswerter Vorgang, der sich jüngst im Bundesjustizministerium zugetragen hat – und der dort für Unruhe sorgt. In der Sache geht es nicht nur um die umstrittene Reform der Vorratsdatenspeicherung, sondern auch um die immer wieder kursierenden Vorwürfe einer Politisierung fachlicher Arbeit.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Anfang des Monats wandte sich der Personalrat des Ministeriums in einem Newsletter an die Beschäftigten. Der Betreff lautete: „Unfreiwillige Umsetzung“. In dem Schreiben, das der F.A.Z. vorliegt, werden die Regeln eines „ordnungsgemäßen und fairen“ Verfahrens in Erinnerung gerufen. Die Rede ist von einem „Klima der Unsicherheit“. Unverhohlen heißt es schließlich: „Der Personalrat bedauert es sehr, dass es in unserem Haus, das für den Grundrechtsschutz – insbesondere auch durch Verfahrensregelungen – steht, erforderlich ist, auf solche Regelungen hinzuweisen.“