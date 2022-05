Angestiegene Arbeitsbelastung : Justizminister beraten über Problem der Massenklagen

Aktualisiert am

Massenklagen überschwemmen die Gerichte, die Richter sind frustriert. Was kann man tun, ohne die Rechte der Geschädigten zu beschneiden?

Richter sind nicht dafür bekannt, dass sie schnell Brandbriefe schreiben. Insofern war es bemerkenswert, dass Ende vergangenen Jahres neun Vorsitzende Richter des Landgerichts Augsburg in einem Schreiben gegen die steil angestiegene Arbeitsbelastung protestierten. Der Grund sind sogenannte Massenverfahren: Klagen wegen manipulierter Diesel, gekündigter Stromverträge von Billiganbietern, Beitragserhöhungen von Krankenkassen oder wegen des Widerrufs von Darlehensverträgen überschwemmen die deutschen Zivilgerichte. Aus Sicht der Augsburger Richter liegt das Problem nicht allein in der Anzahl der Klagen, sondern mindestens ebenso in den Anwälten: Deren Schriftsätze seien ausufernd, zum Teil umfassten sie hunderte Seiten. Oft bestünden sie größtenteils aus Textbausteinen, die nicht zum konkreten Rechtsstreit gehörten.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.



Die Justizministerkonferenz, die an diesem Mittwoch im bayrischen Hohenschwangau beginnt, will sich dieses Thema vornehmen. „Die derzeitige Rechtslage führt zu einem unnötigen Verschleiß wertvoller Justizressourcen“, sagt der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU), der der Konferenz vorsitzt. Sein Land habe bereits reagiert, unter anderem sei Personal aufgestockt worden. Das reiche aber nicht. „Um die Massenverfahren zu bewältigen, ist ein umfassendes, rechtspolitisches Reformpaket des Bundes notwendig“, sagt Eisenreich. Im Berliner Koalitionsvertrag stehe dazu zu wenig, Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) solle Lösungen vorschlagen.

Bayern bringt in einem Antrag für die Justizministerkonferenz, der der F.A.Z. vorliegt, eigene Ideen vor. Höchstrichterliche Vorabentscheidungen über grundsätzliche Rechtsfragen sollen die Rechtslage für eine Vielzahl von Einzelfällen klären und Rechtsmittel überflüssig machen. Bei ähnlich gelagerten Fällen muss nach den Vorstellungen Bayerns die Beweisaufnahme konzentriert werden. Es gelte, eine vielfache Wiederholung von Sachverständigengutachten und Zeugenvernehmungen zu vermeiden. Schließlich soll es Strukturvorgaben für Schriftsätze geben, um das Problem der Textbausteine und chaotischen Anlagen in den Griff zu bekommen. Eisenreich hebt hervor, dass Geschädigte nicht davon abgehalten werden dürften, ihre berechtigten Ansprüche durchzusetzen.