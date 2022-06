Von wegen Revolution : Die Jusos sind brav geworden

Die SPD war noch ganz entzückt von ihrem Sieg bei der Bundestagswahl, da meinte Friedrich Merz die größte Schwachstelle der Ampelregierung ausgemacht zu haben: „Es sind 49 Jusos in der neuen SPD-Fraktion, das ist die Sperrminorität der neuen Regierung.“ Tatsächlich sitzen seit September deutlich mehr junge Abgeordnete im Bundestag als zuvor. Bei SPD und Grünen sind sie zahlenmäßig ein Machtfaktor. Vor allem für den SPD-Kanzler ist das heikel. Es ist ja erst wenige Jahre her, dass ein großer Teil der Jusos, angeführt vom damaligen Vorsitzenden Kevin Kühnert, eine Kampagne gegen Olaf Scholz als Parteivorsitzenden geführt hat – mit Erfolg. Und jetzt sollen sie Scholz die Kanzlermehrheit sichern und bei Abstimmungen brav die Hand heben?

Bei der Abstimmung über die Grundgesetzänderung für die Verankerung eines Sondervermögens für die Bundeswehr passierte genau das: Von den 38 Abgeordneten im Alter bis 29 Jahre, die an der Abstimmung teilnahmen, stimmten 37 mit Ja. Allein Jessica Rosenthal sagte Nein zum Sondervermögen. Rosenthal ist die Nachfolgerin von Kühnert als Juso-Vorsitzende. Der ist auch ein Bundestagsneuling, stimmte aber für das Sondervermögen. Die Juso-Vorsitzende ist also isoliert mit ihrer Meinung. „Ihre“ Jusos mögen rechnerisch eine Sperrminorität haben, faktisch folgen sie der Regierungslinie.

So ist es auch bei anderen Abstimmungen von größerer Bedeutung, etwa bei der Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in der Sahelregion. Bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes stimmte Mitte März eine große Mehrheit der Jungen dafür. Bei der Impfpflicht, bei der mehrere Anträge mit unterschiedlichen Modellen zur Wahl standen, haben sich die meisten jungen Abgeordneten für den Antrag ausgesprochen, der mehrheitlich von Grünen und SPD erarbeitet und befürwortet wurde.

Enttäuschung bei Fridays for Future

Was ist also übrig geblieben vom Kampfgeist der Jungen? Da ist zum Beispiel bei den Grünen Kathrin Henneberger, wenn auch schon 35 Jahre alt, die früher Sprecherin von „Ende Gelände“ war und in den Bundestag einzog, um sechs Dörfer in Nordrhein-Westfalen vor den Braunkohlebaggern von RWE zu retten. Sie musste wie andere Aktivisten raus aus ihrer Blase, denn im Bundestag müssen sich alle mit Dutzenden Themen befassen und Kompromisse eingehen.

26 grüne Parlamentarier wurden von der Grünen Jugend unterstützt, in der Fraktion sind 22 Abgeordnete unter 30. „Wir jungen, neuen Abgeordneten wurden nicht in den Bundestag gewählt, um uns hinten einzuordnen“, hatte der 25 Jahre alte Neuabgeordnete Bruno Hönel verkündet. Doch hat es keiner der Klimaaktivisten von Fridays for Future in den Bundestag geschafft, obwohl mehrere prominente Vertreter das versucht hatten.

Überhaupt hat die Umweltbewegung deutlich an Schwung verloren. Zwar sind die Themen Klima und Krieg sehr schnell nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verknüpft worden. Doch inzwischen überwiegt die Frage, wie Deutschland schnell fossile Rohstoffe aus Russland ersetzen kann – erst einmal durch andere fossile Rohstoffe. Der Frust bei Fridays for Future ist groß. Die Sprecherin Luisa Neubauer fragte kürzlich: „Wo sind eigentlich die 49 Jusos im Bundestag, die doch irgendwann noch mal Revolution in der SPD machen wollten?“

Die Juso-Vorsitzende Rosenthal versprach kurz nach der Bundestagswahl zumindest ein bisschen Revolution: „Jetzt sind wir selbst ein wichtiger Faktor in der Fraktion.“ Rosenthal ist Chefin von 75.000 Jusos, in der Theorie ist das eine wirkmächtige Truppe. Im Verband wird Rosenthals Doppelrolle kritisch gesehen. Auch Kevin Kühnert musste damit erst einmal umgehen. Er hatte, als die Koalition mit Grünen und FDP schon stand, noch gegen die Freien Demokraten gestichelt. Inzwischen ist Kühnert Generalsekretär seiner Partei und muss die Scholz-Zeitenwende erklären.

Einige sind sogar bei den „Seeheimern“

Auch wenn sie es anders wollten, müssen sich die meisten Jungen erst einmal hinten einreihen im Bundestag. Bei der ersten Sitzung waren in der SPD-Fraktion noch alle beseelt vom neuen, jungen Geist. Inzwischen berichten viele Neuabgeordnete, dass davon nicht mehr viel übrig sei. Der Einfluss der Neuen soll sich freilich nicht nur am Abstimmungsverhalten festmachen. Durch sie sollen auch neue Sichtweisen eingebracht werden, etwa bei der Generationengerechtigkeit.

Außerdem sind überdurchschnittlich viele von ihnen weiblich. Dass überhaupt so viele junge SPD-Mitglieder den Einzug ins Parlament schafften, lag an einem originellen Umstand: Als die Kandidaten aufgestellt wurden, darbte die SPD bei 13 bis 15 Prozent in den Umfragen. Viele ältere Abgeordneten ließen sich nicht mehr aufstellen. So wurde die Wahl zur Stunde der Jungen, obwohl Scholz ja vor allem deswegen Erfolg hatte, weil er als besserer Merkel-Nachfolger galt.

Die 49 Jusos haben sich zu Beginn der Legislaturperiode zu einer informellen Gruppe zusammengeschlossen. Aber was will die? Nicht alle sind bei den linken parlamentarischen Strömungen untergekommen, manche auch bei den vergleichsweise konservativen Seeheimern. Die Jungen sind kein homogener Block, sie haben unterschiedliche Biographien.

Als Rosenthal ihren Widerstand gegen das Sondervermögen in der Fraktion ankündigte, hielt die junge Abgeordnete Isabel Cademartori dagegen: „Ich spreche hier auch stellvertretend für die Jungen, die keine Bedenken haben.“ Gerade beim Thema Waffenlieferungen tun sich viele Junge leichter als Ältere, die politisch sozialisiert worden sind durch die Entspannungspolitik von Willy Brandt.