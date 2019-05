Junge-Union-Chef Kuban : „Die Junge Union wird in Zukunft nicht mehr auf die CDU warten“

Herr Kuban, was wäre die richtige Antwort der CDU auf das Youtube-Video von Rezo gewesen?

Auf jeden Fall muss man schnell reagieren und Antworten in der digitalen Welt geben, also eine Videoantwort auf einem Youtube-Channel von jemandem aus der Partei oder von einem Influencer.

Die CDU hatte ja erst vor, mit einem Video zu antworten, und es dann zurückgezogen. Was war da los?

Wir wollten als Junge Union etwas machen. Dann hieß es aber aus dem Konrad-Adenauer-Haus, dass dort ein Video gedreht wird. Wir haben uns geeinigt, dass es nur ein Video geben soll, weil es keinen Sinn macht, dass sich mehrere Videos gegenseitig die Reichweite wegnehmen. Dass Philipp Amthor das machen sollte, fand ich erst mal gut, weil er zur jungen Generation gehört und Mitglied des JU-Bundesvorstands ist. Dann wurde das Video aber gestoppt. Für uns war es dann zu spät, um noch etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Die Junge Union wird in Zukunft schneller agieren und im Zweifel nicht mehr auf die CDU warten.

Die Grünen sind unter den 18 bis 24 Jahre alten Wählern in Deutschland die stärkste Kraft bei der Europawahl geworden. Was machen die Grünen richtig?

Wir müssen als CDU gemeinsam dafür sorgen, dass das Grundvertrauen in uns wieder stärker wird. Es gab in den letzten Jahren eine lange Zeit, da lag das Grundvertrauen der Menschen vollkommen bei der CDU. Momentan sagen viele Leute, dass die Grünen ein gutes Gefühl vermitteln. Da müssen wir an uns arbeiten. Wenn die Grünen selbst regieren müssen, wird man sehen, ob sie das auch so gut können, wie wir das über viele Jahre getan haben.

In den Ländern regieren die Grünen.

Da regieren sie fast immer nur mit.

Um den Nerv der jungen Generation zu treffen: Geht es eher um die richtigen Themen, wie etwa Klimaschutz, oder um die richtige Ansprache über soziale Medien wie Youtube oder Instagram?

Es geht erst mal darum, dass wir die junge Generation ernst nehmen und auf Augenhöhe mit ihr diskutieren. Bei der Urheberrechtsreform und bei Fridays for Future haben wir vielleicht nicht die richtigen Antworten gegeben. Es geht auch nicht nur um Antworten auf Fragen, die schon vorhanden sind. Wir müssen vor allem auch eigene Themen setzen. Wir brauchen einen Neustart bei der Digitalpolitik, der deutlich stärker die Chancen betont und weniger die Gefahren. Wir müssen das Thema Freiheit im Netz an die Spitze unseres Handelns stellen. Wir waren immer die Partei, die für Freiheit eingetreten ist, das müssen wir jetzt auch im Netz tun. Wichtig wäre ein Weißbuch Digitales der Bundesregierung mit konkreten Zielen, damit nicht jedes Ministerium sein eigenes Süppchen kocht. Wenn wir vorankommen sollen, dürfen wir nicht nur auf den Breitbandausbau setzen, denn Internet ist mehr als Breitbandausbau.

Also doch die Grünen als Vorbild?

Wir sollten nicht unterschätzen, dass das Thema Sicherheit gerade in den neuen Bundesländern eine große Rolle spielt. Wir müssen in ganz Deutschland konsequent abschieben, gegen kriminelle Clans vorgehen und den Kontrolldruck im Grenzgebiet beispielsweise zu Polen oder der Tschechischen Republik erhöhen.