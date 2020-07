Junge Migranten : Was gehört zu Deutschland?

Was gehört zu Deutschland? Zwanzig Jugendliche sitzen in einem Stuhlkreis und sollen diese Frage beantworten. Auf dem Boden vor ihnen liegen Bilder. Sie müssen entscheiden: „rein“ oder „raus“ aus Deutschland. Eine Schülerin ist an der Reihe, sie greift nach der Abbildung einer Shisha-Pfeife. Sie zögert kurz und hängt sie bei „raus“ auf. „Warum gehört die Shisha nicht zu Deutschland?“, fragt der Sozialarbeiter Burak Yilmaz. „Das ist ungesund.“ Die Lehrer, die im hinteren Teil des Raums sitzen und sich eigentlich raushalten sollen, kichern.

Ein Jugendlicher greift kurz darauf nach der Abbildung einer Kippa. Er hält sie kurz in der Hand, das Symbol des Judentums scheint er zu kennen. Er hängt es auf die „raus“-Seite, gehört nicht zu Deutschland. Die Lehrer werden aufmerksamer. „Sagst du, warum?“, bittet ihn Yilmaz. „Es gibt in Deutschland vor allem Christen, wenig Juden.“ Yilmaz fragt, wie viele Juden es in Deutschland gebe. Einzelne rufen Zahlen rein, die zu hoch sind. „200 000 bis 250 000“, sagt Yilmaz. So wie es in Deutschland Moscheen und Kopftücher gebe, gebe es auch Synagogen und Kippas. Der Junge nickt und schiebt das Bild auf die „rein“- Seite.