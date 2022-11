Aktualisiert am

Karrieren junger Politiker : Wir Millennials an der Macht

Das ,Borchardt‘ ist so Klischee“, sagt Annika Klose und lässt sich auf die dunkelrote Polsterbank fallen. Am weiß und silber gedeckten Tisch lauter aufgekratzte Genossen und Genossinnen. Carlos Kasper bestellt sich gerade schon das zweite Schnitzel mit lauwarmem Kartoffelsalat. Die Vegetarierinnen löffeln ihr Pilzrisotto vom Teller.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Jetzt sind die Jusos also angekommen, in der Französischen Straße Nummer 47. Schon Gerhard Schröder hat hier sein Schnitzel gegessen, Angela Merkel manchen Silvesterabend verbracht. Seit 25 Jahren ist das Borchardt der Ort, an dem Journalistinnen Interna erfahren und Lobbyisten ihre Botschaften platzieren. Ein heiteres Sehen und Gesehenwerden.