Pandemie als Generationenfrage : Jung gegen Alt in der Corona-Krise?

Mehr als zwei Drittel der Todesfälle und schweren Verläufe dort treffen hochbetagte Patienten mit Vorerkrankungen. Viel zu viele haben sich offenbar bei ihren Kindern, Enkeln oder auch jüngeren Nachbarn und Passanten angesteckt. Und viel zu lange hat es offenbar im kontakt- und ausgehfreudigen Italien gedauert, bis allen klar wurde, dass nur das von Virologen dringend geratene Prinzip der sozialen Isolation hilft, um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen.

Die Jüngeren haben es in der Hand

In der Lombardei kamen Tausende schon an Atemnot und hohem Fieber leidende alte Menschen auf einmal in die Krankenhäuser, die dem Ansturm nicht gewachsen waren. In Deutschland, das durch frühes Erkennen der Epidemie einen Vorsprung hat und vergleichsweise wenig Todesfälle, könnten gerade die Jüngeren noch das Schlimmste verhindern.

Nun sind jene Generationen gefragt, die anders als ihre Eltern und Großeltern nie das kollektive Trauma eines Weltkriegs mit all seinen apokalyptischen Folgen wie Holocaust, Ausbombung, Vertreibung und Hunger erlitten haben. Generationen, nicht nur jene der Marke Golf, die in Wohlstand und Freiheit einer nahezu unbegrenzten Mobilität aufgewachsen sind. Während die heute 55 bis 65 Jahre alten Deutschen noch die Angst vor der durchaus realen Gefahr eines Atomkriegs bewegte, schien für die Nachgeborenen die ganz große Menschheitskatastrophe nach dem Ende der Sowjetunion und des atomaren Wettrüstens gebannt.

Das Thema Klimawandel, das seit zwei Jahren Millionen junge Menschen auf die Straßen treibt, war noch in weiter Ferne. Die Nuklearkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima, der erste Golfkrieg 1991, die Terrorattacke vom 11. September 2001, die militärische Intervention des Westens in Afghanistan und im Irak, die Finanzkrise 2008 sowie die Anschläge des IS wurden zwar als bedrohlich empfunden, aber letztlich doch als weit entfernte Medienereignisse wahrgenommen. Ereignisse, die kaum das eigene Leben betrafen und schon gar nicht einschränkten, wie es jetzt der Fall ist.

Brutal und unvorbereitet trifft die Coronavirus-Pandemie zwar alle in diesen Tagen. Aber viele Junge zwischen 16 und 35 nicht nur in Deutschland schien diese Seuche lange kaltzulassen. Etwa jene jungen Frauen und Männer, die an den Stränden Floridas wie jedes Frühjahr zu Zehntausenden dem hedonistischen Ritual des „Spring Break“ frönten, während sich das Virus ungebremst in Amerika ausbreitete.

Fakten statt Fake News

Bescheidener fielen hier zwar nach der Schulschließung am Montag „Coronapartys“ in städtischen Parks aus. Die Bilder von jungen Menschen, die bei herrlichem Frühlingswetter in München oder Stuttgart dichtgedrängt mit Bier und Grillgut das unbeschwerte Leben feierten, waren jedoch keine Ausnahme. In vielen Familien warfen junge Erwachsene ihren Eltern Panikmache vor, weil sie vor Clubbesuchen oder Reisen ans Mittelmeer warnten.

Es ist das Gefühl der Jugend, sich in diesem Alter unsterblich zu fühlen, Tod und Krankheit als möglichen Schicksalsschlag auszublenden. Doch jüngere, mit dem Virus infizierte Patienten liegen inzwischen auch in Deutschland in Krankenhäusern und müssen beatmet werden. Und wer nach einem schweren Unfall eine maximale, rasche medizinische Versorgung braucht, ist auf Kliniken und Personal angewiesen, das dafür noch die Kraft hat.

Eine verantwortungsvolle Rolle, um Junge zu erreichen, ihnen die Gefahr zu erklären und sie zur Vernunft zu bringen, spielen in diesen Tagen die sozialen Medien. Dort wären populäre Multiplikatoren und Influencer gefragt, die statt Fake News Fakten verbreiten. Schlimm wäre es, wenn sich in den nächsten Wochen bei Jüngeren, die um ihren Lebensstil und Arbeitsplatz bangen, das Gefühl breitmachen sollte, dass der Tod von Zehn- bis Hunderttausenden Älteren und chronisch Kranken als Kollateralschaden hinzunehmen sei.

Vieles spricht jedoch dafür, dass das Gegenteil eintritt. In ganz Deutschland organisieren Jüngere etwa über Facebook Nachbarschaftshilfen für Ältere, die ihre Wohnungen nicht mehr zum Einkaufen verlassen können. Und Enkel telefonieren fast täglich mit ihren Großeltern, schreiben sogar ganz altmodisch wieder Briefe. Wenn diese Solidarität und Gemeinschaft über die Krise hinaus besteht, hat diese Gesellschaft mehr als ihre Reifeprüfung bestanden.