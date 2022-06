Grüne Verkehrspolitik : „Wir sind gegen neue Autobahnen“

Aktualisiert am

Die Grünen haben in den Umfragen die SPD überholt. Auf Bundesebene gibt es nun einen Dreier-Wettbewerb auf Augenhöhe zwischen Rot, Schwarz und Grün. Warum erheben Sie als Spitzenkandidatin für die anstehende Landtagswahl in Niedersachsen bisher nicht den Anspruch, Ministerpräsidentin zu werden?

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Wir freuen uns natürlich über den Zuspruch für grüne Politik. So wie Annalena Baerbock und Robert Habeck im Bund stehen wir auch in Niedersachsen für mehr Mut zu gestalten und dabei offen und ehrlich abzuwägen. Die Hälfte aller Niedersachsen will weder Stephan Weil noch Bernd Althusmann als Ministerpräsident. SPD und CDU holen viele Menschen nicht mehr ab. Deswegen ist unser Ziel, perspektivisch auf Augenhöhe mit SPD und CDU zu kommen. Sollten die Wählerinnen und Wähler den Grünen die Stärke verleihen, sind wir natürlich bereit, das Ministerpräsidentenamt auszufüllen.