Jüngste Ortsvereinsvorsitzende : „Mach es einfach!“

Von sexistischen Sprüchen oder Herablassung wegen ihres Alters lässt sich Annalena Wirth nicht beeindrucken. Sie will etwas in der Politik bewirken. Bild: Maximilian von Lachner

Als Annalena Wirth 2011 in der Schule von der Nuklearkatastrophe in Fukushima erfährt, wird die damals Neunjährige sehr wütend. „Ich konnte nicht verstehen, wie man die Wirtschaft über Menschenleben und Umwelt stellen kann“, sagt sie. In der Schule gilt Wirth fortan als „das politische Mädchen“. Für den Eintritt in eine Jugendpartei, den sie nach ihrem vehementen Ausspruch gegen Atomkraft von ihrer Lehrerin nahegelegt bekommt, ist Wirth in der dritten Klasse aber noch zu jung.

Das Attribut „zu jung“ hat sie inzwischen abgelegt: Mit 18 Jahren ist sie als Mitglied der Jusos in Mannheim-Lindenhof die jüngste Ortsvereinsvorsitzende Deutschlands. Das Amt teilt sie sich mit einem Genossen. Die Stadt Mannheim zählt zu den Hochburgen der SPD. Nicht selten werden hier politische Dynastien weitergeführt, und manch einer kommt schon früh mit Politik in Berührung. Bei Annalena Wirth war das anders. In ihrer Familie wurden am Esstisch nur selten politische Diskussionen geführt. Ihr Glaube an Gerechtigkeit sei es gewesen, der sie dennoch in die Politik führte. „Manche Menschen haben es schwerer, weil sie aus einer sozio-ökonomisch benachteiligten Klasse kommen“, sagt die Jura-Studentin. „Das wollte und will ich immer noch verändern.“