Juden in Deutschland : Vom Hass ins Herz getroffen

„So einen direkten Angriff gab es noch nie, seitdem unsere Synagoge 1987 erbaut wurde“, sagt die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Mannheim, Rita Althausen. Ein Unbekannter hatte eine Scheibe des Gebäudes im Mannheimer Zentrum vergangene Woche eingeschlagen. „Das hatte Signalwirkung“ sagt sie. „Die jüdische Gemeinde sollte getroffen werden. Und das wurde sie.“

Seit Tagen zeigt sich, dass die jüngste Eskalation zwischen Israel und Gaza auch in Deutschland für Ausbrüche von Gewalt und Hass sorgt. In mehreren Städten ist es zu antisemitischen Demonstrationen und Angriffen auf jüdische Einrichtungen gekommen, etwa in Bonn, Münster, Gelsenkirchen – und in Mannheim. Die Bundesregierung und Religionsvertreter haben die Vorfälle scharf verurteilt. Ebenso der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek.