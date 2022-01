Debatte in der CDU : JU-Chef Kuban fordert Maaßen zum Parteiaustritt auf

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Austritt aus der CDU aufgefordert. „Dieser Mann hat in der CDU nichts zu suchen“, sagte Kuban am Dienstag laut Vorabmeldung im „Spiegel“-Spitzengespräch. Maaßen solle selbst aus der Partei austreten, „wenn ihm wirklich etwas an der CDU liegt“. Zur Not müsse es ein Parteiausschlussverfahren geben, auch wenn dies stets ein langwieriger Prozess sei.

Kuban sprach sich zugleich dafür aus, die frühere amtierende Kanzlerin Angela Merkel zur Ehrenvorsitzenden der CDU zu ernennen: „Wer Deutschland 16 Jahre so erfolgreich geführt hat, hat das verdient.“

Die CDU-Spitze hatte sich vor gut einer Woche geschlossen von Maaßen distanziert. Der Bundesvorstand verteilte in einem einstimmigen Votum Maaßens impfkritische Postings in Online-Netzwerken. Dem Vorschlag des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans, Maaßen zum Parteiaustritt aufzufordern, wollte sich Generalsekretär Paul Ziemiak nach der Sitzung aber nicht anschließen.

Die Südthüringer CDU hatte Maaßen im April als Direktkandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt. Die Nominierung hatte auch innerhalb der Partei für Unmut gesorgt. Innerparteiliche Kritiker warfen ihm vor, sich nicht klar genug gegen Rechtsaußenpositionen abzugrenzen und bewusst Ressentiments zu schüren. Bei der Wahl im September verpasste Maaßen aber den Einzug in den Bundestag.