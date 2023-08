Nach Vorwürfen gegen den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler), als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben, hat sich dessen älterer Bruder Helmut als Verfasser zu erkennen gegeben. Er habe das in der Presse wiedergegebene Flugblatt verfasst, äußerte der 53 Jahre Helmut Aiwanger laut der Mediengruppe Bayern am Samstag in einem Telefonat. „Vom Inhalt distanziere ich mich in jeglicher Hinsicht. Ich bedaure die Folgen der Aktion“, fügte er demnach hinzu.

Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von Hubert Aiwanger Aufklärung gefordert: „Es sind schlimme Vorwürfe im Raum. Dieses Flugblatt ist menschenverachtend, geradezu eklig“, sagte Söder. Zahlreiche Bundes- und Landespolitiker meldeten sich ebenfalls zu Wort und forderten vom Freie-Wähler-Vorsitzenden eine Stellungnahme.

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, teilte am Sonntag in Berlin mit, der Inhalt des Flugblatts sei auch 35 Jahre später zu verurteilen. Der Text eines Flugblattes, das auf der damaligen Schule des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten zirkulierte und von dessen Bruder erstellt worden sein soll, „ist auch heute nicht minder verwerflich, da er die Millionen Opfer der Schoa auf abscheuliche Weise verunglimpft“, so Schuster.

„Inwiefern Hubert Aiwanger für die Verbreitung zumindest mitverantwortlich ist, wird in Gänze nicht aufzuklären sein. Die Diskussion darüber ist erkennbar politisch“, äußerte Schuster. „Das Flugblatt darf aber auch nicht einfach als Jugendsünde abgetan werden, da es die für unser Land so wichtige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus regelrecht mit Füßen tritt.“

Hubert Aiwanger zu Flugblatt: „Ekelhaft und menschenverachtend“

Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte zuvor über die Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger berichtet. Sie schrieb, der Freie-Wähler-Chef stehe im Verdacht, als Schüler im Alter von 17 Jahren ein antisemitisches Flugblatt verfasst und an seiner Schule ausgelegt zu haben. Die Zeitung sprach nach eigenen Angaben mit einer Reihe von Augenzeugen, die von dem Vorfall berichtet haben sollen, und zitierte auch aus dem Schriftstück. Die Flugblattaktion habe zu einem Disziplinarverfahren geführt.

Das Flugblatt rief laut der „Süddeutschen Zeitung“ zur Teilnahme an einem angeblichen Bundeswettbewerb auf: „Wer ist der größte Vaterlandsverräter?“ Teilnahmeberechtigt sei „jeder, der Deutscher ist und sich auf deutschem Boden aufhält“. Bewerber sollten sich „im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch“ melden. Als erster Preis wird ausgelobt: „Ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“.

Der 52 Jahre alte Hubert Aiwanger bestritt, das Flugblatt verfasst zu haben. „Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend“, äußerte Aiwanger am Samstag in einer schriftlichen Erklärung. Es seien lediglich damals Exemplare des Flugblatts in seiner Schultasche gefunden worden. „Der Verfasser des Papiers ist mir bekannt, er wird sich selbst erklären“, teilte Hubert Aiwanger über einen Parteisprecher mit. In der Folge meldete sich Aiwangers Bruder zu Wort.

Laut der Mediengruppe Bayern sagte Helmut Aiwanger, er habe das Flugblatt, das er damals offenbar als eine Art Protest betrachtete, verfasst, nachdem er eine Jahrgangsstufe habe wiederholen müssen. „Ich war damals total wütend, weil ich in der Schule durchgefallen bin und aus meinem Kameradenkreis herausgerissen wurde“, sagte der Bruder des Freie-Wähler-Chefs demnach. „Damals war ich auch noch minderjährig. Das ist eigentlich alles, das ich dazu sagen kann.“