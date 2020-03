Nach der Corona-Krise : Deutschland wird zum Vorsorgestaat

In der Corona-Krise sind Gesundheitssysteme in vielen Ländern überfordert: Intensivstation mit Covid-19-Erkrankten in einer Klinik im italienischen Pavia Bild: dpa

Der Asteroid hat in Gestalt eines mikroskopisch kleinen, hochinfektiösen Virus eingeschlagen, und alles ist plötzlich anders. Eine historische Zäsur, wie sie die heute lebenden Generationen noch niemals erlebt haben. Auch wenn man das Ende dieser globalen Krise und deren Folgen noch nicht wirklich absehen kann, so lassen sich doch zu diesem Zeitpunkt bereits einige wesentliche Veränderungen erkennen.

Diese Krise erschüttert die Grundlagen unserer Gesellschaften und der Weltwirtschaft, sie ist zugleich auch um Faktoren gefährlicher und größer als die globale Finanzkrise 2008. Denn sie bringt erstens eine tödliche Gefahr für Millionen von Menschen auf unserem Globus mit sich; sie ist global; und sie trifft die Realwirtschaft und nicht vor allem die Finanzindustrie wie 2008, so wichtig diese auch immer für die Wirtschaft ist. Nahezu die gesamten Wirtschaftskreisläufe wurden eingefroren, und allein das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine schwere, weltweite Rezession nach sich ziehen. Und Covid-19 verändert den Alltag der Menschen radikal. Eine der heute noch offenen großen Fragen wird dabei sein, neben der Zahl der Toten und der Stabilität der Gesundheitssysteme, wie schwer diese Rezession ausfallen und welche dauerhaften Folgen sie haben wird. Und nicht zu vergessen: Noch können wir nur ahnen, welche Verheerungen das Virus in den Krisengebieten haben wird, in den Flüchtlingslagern und den unterentwickelten Regionen, in Afrika, Asien und dem Nahen Osten. Die Ärmsten der Armen wird es wohl wieder am schwersten treffen.