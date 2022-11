Johannes Winkel : Ein Vordenker für die Junge Union

Um die Unterschiede zwischen dem neuen Bundesvorsitzenden der Jungen Union und seinem Vorgänger zu beobachten, reichten zum Auftakt des „Deutschlandtags“ der Nachwuchsorganisation am Freitag wenige Augenblicke. Während sich Tilman Kuban hemdsärmelig und den Tränen nah verabschiedete, zeigte sich Johannes Winkel nach seiner Wahl in Pullover und mit Hemd über der Hose so gelassen und cool, wie es viele JUler lange nur – und manchmal mit Neid – bei Kevin Kühnert in seiner Zeit als Juso-Chef beobachten konnten.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Tatsächlich vermittelt der 31 Jahre Volljurist aus dem Siegerland den Eindruck, dass für ihn Äußerlichkeiten wie der von Kuban propagierte „Sneakerkonservatismus“ einen geringeren Stellenwert besitzen. In Fulda machte Winkel keinen Hehl daraus, dass er kurzfristige Trends in Umfragen oder Erregungskurven in den so genannten sozialen Medien für einen Irrweg hält. Statt sich in politischer Taktiererei zu verlieren will sich der Siegerländer auf strategische Themen konzentrieren. Die Junge Union soll unter seiner Führung zu einem Hort von Vordenkern für die zentralen Fragen der jungen Generation geformt werden.

Nicht nur aus akademischen Stolz verbietet es sich für Winkel dabei, der parallel zu seinem Parteiengagement an einer Promotion über Entscheidungskompetenzen in der Außenpolitik zwischen Regierung und Parlament arbeitet, bei anderen Jugendorganisationen abzukupfern. In den großen Themen, die seine Generation noch lange begleiten werden, vertritt er schlicht andere Positionen.

Atomkraft für Klimaneutralität

Klimaneutralität ist für ihn untrennbar verbunden mit dem Erhalt Deutschlands als Industrienation. Darum macht sich Winkel auch nachdrücklich für die Stärkung des verbliebenen deutschen Atomkraftpotenzials über viele Jahre stark – ein Punkt, der in der JU umstritten ist. Mit Blick auf die alternde deutsche Bevölkerung spricht Winkel von „Kipppunkten“ des Rentensystems, die der Demokratie gefährlich werden könnten. Dazu will er unangenehme Diskussionen führen, auch mit der Mutterpartei. Deutlicher als andere fordert Winkel auch eine klare Westausrichtung Deutschlands.

Gerade Winkels Ideen zu einem neuen Generationenvertrag und einer Erneuerung des Sozialstaats dürften im Konrad-Adenauer-Haus mit Interesse verfolgt werden. Dort äußern manche die Hoffnung, dass sich die JU unter ihrem neuen Chef stärker in die inhaltliche Arbeit an Themen einbringen werde.

Mehr zum Thema 1/

Ob die Ergebnisse CDU-Chef Friedrich Merz, der wie Winkel aus Südwestfalen stammt, dann passen werden, ist damit freilich nicht gesagt. In der Vergangenheit hatte sich die Union häufig anders positioniert als. Das dürfte Winkel ändern wollen.