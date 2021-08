Seelsorge nach der Flut : Am Anfang war alles Tohuwabohu

Pfarrer Jörg Meyer in der Altstadt von Ahrweiler am 6. August Bild: Michael Braunschädel

Am Morgen nach der Flut herrschte Chaos im Ahrtal. Vor dem Törchen zum Pfarrhaus lagen Mülltonnen und Autos. Hinten auf dem Marktplatz rauschte die Ahr. Das sind die Bilder, an die Pfarrer Jörg Meyrer sich erinnert. Etliche Menschen wurden vermisst. Noch wusste niemand, dass im Ahrtal am Ende mehr als 140 Tote gezählt werden sollten. Eine Katastrophe von biblischem Ausmaß. Viele verloren alles in jener Nacht.

Nun standen sie im Schlamm, ohne Strom und Festnetz. Der Priester fuhr zu einer Anlaufstelle, zu der Gerettete gebracht wurden. Unterkühlt, mit Schnittwunden, einer trug nur noch seine Unterhose. Es wurde Abend, Meyrer ging spät nach Hause, schlief kaum, es wurde Morgen. Der zweite Tag. Meyrer berief eine Krisensitzung ein, oben in Lantershofen. Mit einer Handvoll Mitarbeitern und einem Ehrenamtlichen, die persönlich nicht so stark betroffen sind, sollte er dort in den nächsten drei Wochen an jedem Morgen zusammenkommen.