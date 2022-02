Meuthens Rückzug aus der AfD : Partei sucht naiven, bürgerlichen Vorsitzenden

Wieder hat ein AfD-Vorsitzender den Kampf gegen die Extremisten verloren und die Partei verlassen. Genauso wie die zwei Vorsitzenden vor ihm. Die AfD lebt in einer Dauerschleife. Es ist die einzige Form, in der sie existieren kann.

Es wäre leichtsinnig, sich auf das politische Urteilsvermögen von Bernd Lucke, Frauke Petry oder Jörg Meuthen zu verlassen. Besonders wenn es darum geht, ihre politische Leistung zu beurteilen. Die drei früheren AfD-Vorsitzenden halten sich für gescheitert, weil es ihnen nicht gelungen ist, die Extremisten aus der Partei zu vertreiben. Vordergründig ist dieses Scheitern kaum zu leugnen: Sie haben es versucht, und es hat nicht geklappt.

Glaubwürdig war ihr Kampf insofern, als dass sie ihre politische Zukunft geopfert haben, um ihn zu führen. Verdächtig ist nur, dass sich ihre Geschichten so ähnlich sind. Es ist, als wäre die Partei in einer Schleife gefangen: Lucke gegen Höcke, Petry gegen Höcke, Meuthen gegen Höcke. Sieger nach drei Durchgängen: Höcke.

Nicht nur im Ausgang, auch im Ablauf wiederholt sich alles. Am Anfang leugnen die AfD-Vorsitzenden immer den Extremismus in der Partei. Sie sprechen von Einzelfällen und legen sich in der Öffentlichkeit fest, selbst zu den Gemäßigten zu gehören. Das verschafft ihnen Zeit, holt sie aber später wieder ein.

Die einen liefern die Entschuldigung, die anderen den Treibstoff

Irgendwann werden Vorgänge bekannt, die so eindeutig rechtsextrem sind, dass sie handeln müssen, wenn ihre Selbstbezeichnung keine Lüge gewesen sein soll. Also leiten sie Ausschlussverfahren ein, halten Brandreden, schimpfen mit Mitgliedern. Fortan sagen sie, es gebe einen Prozess der Bereinigung, alles sei im Werden. Das verschafft ihnen wieder etwas Zeit, weil der Ausgang von Verfahren abgewartet werden muss.

Je länger das Spiel geht, umso größer wird die Gegnerschaft in der Partei. Es gibt Kampfabstimmungen und Intrigen. Die AfD-Vorsitzenden merken, dass es Netzwerke in der Partei gibt, die offenen Extremismus decken und belohnen. Irgendwann reift bei ihnen die Erkenntnis, dass nur der Frontalangriff bleibt. Sie können auf ganzer Linie siegen oder verlieren. Und sie verlieren. Jedes Mal.

Es ist die Wiederkehr des Immergleichen. Nach so vielen Wiederholungen bringen diese Schleifen nichts Neues hervor, sie sind der natürliche Zustand der Partei. Seit der Parteigründung im Jahre 2013 schwebt die AfD in diesem Limbus zwischen Bürgerlichen und Radikalen. Die einen liefern die Entschuldigung, die anderen den Treibstoff. Ein nützlicher, erfolgreicher AfD-Vorsitzender schafft es, die Partei in dieser Unentschiedenheit zu halten. Zum Beispiel, indem er oder sie mit bürgerlicher Unschuldsmiene beteuert, das Problem sei in Bearbeitung. So können alle noch eine Weile weitermachen, obwohl es sich nicht verträgt, Gemäßigter in einer Partei mit Extremisten zu sein.

Solange aber noch Bewegung in der Extremismusfrage ist, muss abgewartet werden. Alles hängt vom immer nächsten Parteitag ab. Der Verfassungsschutz muss noch schauen. Das Publikum wartet gebannt auf das nächste Gutachten, das nächste Indiz. Auch Menschen, die die AfD in Gänze ablehnen, geraten in den Bann dieser Prüfverfahren. Solange sie laufen, versuchen AfD-Mitglieder eine Mithaftung für die Extremisten abzulehnen, indem sie auf den Schwebezustand verweisen. Das ist nicht nur bequem. Es ist die organisierte Verantwortungslosigkeit.

Ohne diese Unentschiedenheit würde der Absturz drohen. Die AfD müsste sich entscheiden, eine zweite NPD zu sein oder eine zweite FDP, eine zweite Union, eine zweite Linkspartei. Sie könnte enden wie die rechtsextremen Republikaner oder wie eine der gemäßigten Parteien, die Lucke und Petry gegründet haben. Luckes LKR holt bei Wahlen nur ein paar Promille, die von Petry gegründeten „Blauen“ haben sich schon aufgelöst. Sollte Meuthen auch eine neue Partei gründen, würde die Wette lauten, dass es ihr genauso ergeht.