Interview mit Jörg Meuthen : „Eine klare Mehrheit sieht das wie ich“

Aktualisiert am

„Die Brandmauer nach Rechtsaußen muss stehen“, sagt der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen. Ein Gespräch über den Umgang mit Extremisten wie Andreas Kalbitz und die Frage, ob er so enden wird wie sein Vorgänger Bernd Lucke.

Herr Meuthen, können Sie sich ein Leben vorstellen, in dem Sie nicht mehr AfD-Vorsitzender sind?

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Aber selbstverständlich. Es wäre traurig, wenn ich das nicht könnte.

Sie klingen nicht abgeneigt.

Jede politische Funktion ist eine Funktion, die man auf Zeit hat. Und ich bin ein so lebensbejahender Mensch, dass ich mir viele andere Verwendungen meiner verbleibenden Lebenszeit vorstellen kann. Dessen ungeachtet mache ich aber meine Aufgabe sehr, sehr gerne.

Wie viele Monate geben Sie sich noch als AfD-Vorsitzender?

Gewählt bin ich bis zum nächsten regulären Wahlparteitag. Ich rechne nicht damit, dass vorher etwas passiert. Insofern wäre das dann bis zum Herbst 2021, und dann entscheiden die Mitglieder neu. Und jeder muss sich dann selbst fragen, ob er kandidiert. So auch ich. Ganz normal.

Frühere Vorsitzende wie Bernd Lucke und Frauke Petry hielten noch wenige Monate im Amt durch, nachdem sie Ordnungsmaßnahmen gegen den Rechtsextremen Björn Höcke beantragt hatten. Bei Lucke waren es zwei Monate, bei Petry neun. Sie haben gerade die Mitgliedschaft des Rechtsextremen Andreas Kalbitz annulliert. War das ein Lucke-Petry-Moment?

Nein. Dieser Vergleich wird immer wieder gemacht. Sie hören: Ich lache. Ich halte das einfach für schlicht falsch. Lucke und Petry haben für meine Begriffe Fehler begangen in der Art und Weise, wie sie vorgingen. Sie waren beide keine Teamplayer. Das bin ich aber. Ich weiß die Partei hier wirklich hinter mir. Ich handle nicht im Alleingang.

Mehr zum Thema 1/

Lucke und Petry wurde immer vorgeworfen, die Partei zu spalten. Beide wollten den radikalen Parteiflügel loswerden. Machen Sie nicht genau das gleiche, wenn Sie, wie neulich, darüber spekulieren, ob die Anhänger des radikalen Parteiflügels eine neue, eigene Partei gründen sollten?

Das ist ein Missverständnis. Ich arbeite mit vielen Menschen dieses Parteiflügels zusammen und bringe ihnen hohe Wertschätzung entgegen. Es geht nicht darum, einen Teil der Partei abschneiden zu wollen.

So haben Sie es aber gesagt. Sie schlugen vor, dass die Anhänger dieses Parteiflügels alle austreten.

Nein, ich hatte strategische Überlegungen zu möglichen größeren Wahlerfolgen angestellt. Die sind von der Partei erkennbar nicht angenommen worden. Also habe ich gesagt: Ich stelle diese Erwägungen jetzt ein. Daran werde ich mich auch strikt halten.

Wie ist aus Ihrer Sicht die Stimmung in der Partei? Wollen viele aus der Führung Sie jetzt stürzen?

Das müssen Sie andere fragen. Wir haben einen Dissens in der Sache. Den habe ich mit Herrn Gauland, mit Herrn Chrupalla und Frau Weidel...

...also mit dem Ehrenvorsitzenden, Ihrem Ko-Vorsitzenden und der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag...

Aber das muss manchmal sein. Daraus muss man nicht mehr machen als das. Wir arbeiten ansonsten gut zusammen.

Chrupalla wirft Ihnen vor, dass Sie sich mit dem „politischen Gegner“ verbrüdern. Höcke spricht von „Verrat“ und „Spaltung“. Gauland sagt intern, er fürchte um sein „politisches Lebenswerk“ – wegen Ihnen. In Brandenburg wird ein Sonderparteitag gefordert, um Sie abzuwählen. Das klingt schon, als hätten Sie Gegner.

Man kann eine solche Entscheidung nicht treffen, ohne dass man sich auch Gegner schafft. Und ohne dass man dafür auch angegriffen wird. Das muss man aushalten. Die Zustimmung zu dieser Maßnahme überwiegt in der Partei bei weitem. Aber einige sind sehr empört. Wenn ich mir vergegenwärtige, was Herr Chrupalla und Herr Gauland sagen, dann halte ich das für eine Überreaktion, die dem Moment geschuldet ist. Das legt sich wieder, und es muss sich auch legen, weil es einfach in der Sache falsch ist. Es geht nicht um Spalten, sondern darum, die Schotten nach Rechtsaußen dicht zu machen. Das ist notwendig.