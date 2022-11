Aktualisiert am

Kritik an Russland-Kurs : Abgeordnete Cotar tritt aus AfD aus

Anbiederung an Russland und „Dauermobbing“: Die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar kritisiert ihre Partei und zieht Konsequenzen. Der Austritt zeigt, dass die Flügelkämpfe in der AfD weitergehen.

Die Serie von Austritten und Abrechnungen in der AfD hat eine weitere Episode: Die hessische Bundestagsabgeordnete Joana Cotar hat am Montag mitgeteilt, sie habe die Partei und deren Bundestagsfraktion verlassen.

Cotar schrieb zur Begründung, „es wurden zuviele rote Linien überschritten. Sei es durch die Anbiederung an Regime wie Russland, China oder den Iran, durch den Opportunismus und das Dauermobbing im Kampf um Posten und Mandate oder durch den Aufbau korrupter Netzwerke in der Partei“.

In ihrem Austrittsschreiben gibt Cotar, die ihr Bundestagsmandat nun als Partei- und Fraktionslose weiter wahrnehmen will, auch Hinweise darauf, dass die programmatischen Flügelkämpfe in der AfD weitergehen und zu ihrem Austritts-Entschluss beigetragen haben. Sie beteuert, sie stehe „für eine konstruktive, freiheitlich-konservative Politik auf Basis des Grundgesetzes. Dazu zählten für sie „das Prinzip der Eigenverantwortung, die Anerkennung von Leistung, ein schlanker Staat, Meinungsfreiheit ohne Zensur oder Überwachung und echter Patriotismus“.

Cotar gehörte seit 2017 zur AfD-Fraktion im Bundestag. Sie hatte auch in der Partei Führungspositionen inne, etwa als Mitglied des Bundesvorstands. Sie zählte zu den Repräsentanten einer gemäßigteren Strömung in der AfD, die lange vom Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen repräsentiert wurde, bis der im vergangenen Frühjahr den Parteivorsitz niederlegte und die AfD verließ. Cotar kandidierte daraufhin nicht wieder für einen Platz im Parteivorstand.

Die beiden aktuellen Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel, die jetzt Partei und Fraktion gemeinsam führen, nehmen seit dem letzten Parteitag für sich in Anspruch, die inneren Querelen in der AfD weitgehend befriedet zu haben. Allerdings sorgt vor allem die Haltung der AfD zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine immer wieder für innerparteilichen Unfrieden.

Im September erregten etwa die Reisepläne von AfD-Landtagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt für Aufsehen, die nach Russland und in die von Russland besetzten Gebiete im Osten der Ukraine reisen wollten, um sich dort „jenseits der in Kritik stehenden Berichterstattung insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ ein eigenes Bild der Lage zu machen.