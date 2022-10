Steigende Migrantenzahlen : Herrmann schlägt vor Flüchtlingsgipfel Alarm

Übt Kritik an der Flüchtlingspolitik des Bundes: der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU), hier am 8. September 2022 Bild: dpa

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat vor dem Flüchtlingsgipfel in Berlin am Dienstag neuerlich Alarm geschlagen: „Unsere Kommunen sind bei der Unterbringung am Anschlag: Die Zugangszahlen nach Bayern, sowohl von Asylsuchenden als auch von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, liegen in diesem Jahr mit weit mehr als 200.000 Personen bereits jetzt über dem Niveau von 2016, dem Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise“, sagte der CSU-Politiker der F.A.Z.

„In anderen Bundesländern dürfte die Lage nicht besser sein.“ Der Bund scheine aber „den Ernst der Situation noch nicht erkannt zu haben“. Die Bundesregierung sende „ausschließlich Signale für mehr Zuwanderung“.

Für ihn, so Herrmann, sei es „nicht nachvollziehbar, dass die Bundesregierung in Zeiten ohnehin hoher Zugangszahlen zusätzliche freiwillige Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge startet oder mit Leistungsverbesserungen für Asylbewerber, bei der Reform des Bürgergeldes oder mit der Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts noch mehr Anreize setzt, ins Land zu kommen“.

Der bayerische Innenminister, der am Flüchtlingsgipfel teilnehmen wird, setzte hinzu: „Die Überlastung der Kommunen, die mögliche Überforderung unserer Sozialsysteme oder eine Begrenzung des Flüchtlingsstromes finden weder im Wording noch im Handeln der Bundesregierung auch nur ansatzweise Berücksichtigung.“

Herrmann: Bund darf Länder nicht im Stich lassen

Er warf außerdem die Frage auf, was aus der von der Bundesregierung schon vor Monaten angekündigten Rückführungsoffensive geworden sei. „Hier ist noch überhaupt nichts passiert, fast ein Jahr nach Regierungsübernahme gibt es noch nicht mal den groß angekündigten Rückführungsbeauftragten.“

Es könne jedenfalls nicht sein, „dass der Bund immer mehr Flüchtlinge aufnehmen möchte, die Länder aber dann im Stich lässt“. Das werde er auf dem Flüchtlingsgipfel klar ansprechen. „Ebenso, dass der Bund endlich seiner Finanzierungsverantwortung gerecht wird. Das betrifft sowohl die ungedeckten Kosten für Ukraine-Flüchtlinge wie auch die bislang fehlenden inhaltlichen Aussagen zu einer künftigen Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbezogenen Kosten sowie den Aufwendungen für Integration.“

Das Bundesinnenministerium hatte auch angekündigt, gegenüber den Bundesländern Bundesliegenschaften zu benennen, die zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden können. Bislang sei auch das noch nicht geschehen. „So darf das nicht weitergehen!“, sagte Herrmann der F.A.Z.

Zu den Bundesliegenschaften äußerte sich am Montag auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser während eines Besuchs des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg. Die SPD-Politikerin wiederholte die Ankündigung, der Bund werde Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Sie gestand ein, dass die Kommunen stark belastet seien und an die Grenzen ihrer Kapazität kämen. Es werde in den Kommunen „langsam sehr eng“, es würden schon wieder die ersten Turnhallen mit Flüchtlingen belegt. Der Bund denke deshalb auch über eine Kooperation mit den Ländern zu neuen Erstaufnahmeeinrichtungen nach, sagte die Ministerin.

Besorgt zeigte sich Faeser über die Entwicklung der Flüchtlingszahlen: Neben der großen Fluchtbewegung aus der Ukraine kämen derzeit auch über das Mittelmeer und die Balkanroute wieder mehr Menschen nach Europa. Zuletzt sei sowohl die Zahl der Asylanträge als auch die der unerlaubten Einreisen gestiegen, sagte sie. Dies sei nicht nur in Deutschland so, sondern innerhalb der EU insgesamt.