Jessica Rosenthal : Wer ist Kühnerts Nachfolgerin?

Jessica Rosenthal, Vorsitzende der SPD Bonn, in der Parteizentrale der SPD in Bonn Bild: Lucas Bäuml

Wenn die Welt wieder eine andere ist, zieht Jessica Rosenthal zur Karnevalssaison vermutlich wieder verkleidet durchs Rheinland. Als Robin Hood etwa. Oder als Sansculotte – eine Hommage an die Kleinbürger, die sich während der Französischen Revolution für soziale Gerechtigkeit einsetzten. In der fünften Jahreszeit gehe es nun einmal auch um die Kommentierung gesellschaftlicher Verhältnisse, sagt die junge Sozialdemokratin Rosenthal. Sie könne Politik aber ebenso einmal beiseite lassen, um zu feiern, das schon.

Rosenthal zog mit 18 Jahren aus Niedersachsen nach Bonn. Dort hat sie sich, wie sie dem „General-Anzeiger“ einmal sagte, in die Stadt „schockverliebt“. Das lag nicht nur am Karneval, dem Rhein und an den vielen Studenten. Auch fand Rosenthal in Bonn Anschluss an die Politik. Es sollte der Anfang einer schnellen Karriere werden – und ihr aller Voraussicht nach bald den Weg an die Spitze der Jusos ebnen.