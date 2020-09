Chef der Jungliberalen : Ohne Manschettenknöpfe geht es auch

Politik wird immer dann besonders interessant, wenn etwas Überraschendes passiert. In solchen Fällen stellt sich die Frage, ob das Ereignis wirklich unvorhersehbar war – oder ob man vorher nicht genau genug hingeschaut hat. Ein Beispiel für eine solche Überraschung ist die Tatsache, dass die Parteijugend der FDP jetzt von Jens Teutrine angeführt wird.

Seit ein paar Wochen ist er im Amt, gewählt mit 91 Prozent. Es gab keinen Gegenkandidaten. So, als käme nur er in Frage. Jens Teutrine hat ein paar Interviews gegeben, und immer musste er sich erklären, als wäre er ein blinder Passagier, der auf Wunsch der Besatzung das Steuer übernehmen soll. Warum, wieso gerade er? Jens Teutrine, 26, ist Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die als Putzfrau gearbeitet hat. Er besuchte jahrelang eine Förderschule, weil er so undeutlich sprach, dass er kaum zu verstehen war. Lesen und Schreiben fielen ihm schwer. Heute kleidet er sich wie ein Rapper, weiße Reeboks, weite Jeans, schwarzes T-Shirt. Ein paar Jogginghosen hat er auch im Schrank. Die zieht er nicht nur zum Basketball an, sondern auch mal, wenn er in den Supermarkt geht. Jens Teutrine studiert als Erster in seiner Familie, seine Fächer sind Philosophie und Sozialwissenschaften. Für seine Bachelorarbeit vergleicht er Gerechtigkeitstheorien. Reich wird man mit so was nicht. FDP-Mitglied schon. Viele wundert das.