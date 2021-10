Aktualisiert am

Kanzlerträume : Was wird aus Jens Spahn?

Jens Spahn ist für sein Alter schon einen langen politischen Weg gegangen. Will er die CDU wieder zu alter Kraft führen, liegt der härtere Teil jedoch noch vor ihm.

Gesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag in Berlin Bild: Reuters

Jens Spahn hat eine lange Durststrecke hinter sich. Zwischendrin sah es so aus, als würde die Sache ganz schiefgehen. Als müsste er seine Hoffnungen, eines Tages Bundeskanzler zu werden, für lange Zeit oder sogar endgültig beerdigen. Das war im Sommer, als die Union in den Umfragen zur Bundestagswahl noch so gut dastand, dass der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, der eine gute Beziehung zu Spahn hat, es als ausgemacht bezeichnete, dass Armin Laschet Nachfolger Angela Merkels werde.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Es schien nur noch darum zu gehen, ob es für eine schwarz-grüne Regierung reicht oder die FDP noch ins Boot geholt werden muss. Das wäre es dann gewesen mit den Kanzlerträumen von Spahn. Doch dann kam der 26. September, der Tag der Bundestagswahl, bei der die Union so schlecht abschnitt wie nie zuvor und hinter der SPD landete. Seither ist alles wieder offen. Seither kann Spahn wieder vom Kanzleramt träumen. Allerdings stünde ihm selbst bei günstigem Traumverlauf die nächste Durststrecke bevor.