Regierungserklärung : Spahn verteidigt europäischen Weg bei Impfstoffbeschaffung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Menschen in Deutschland aufgefordert, sich freiwillig gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Nur wenn über das Jahr hinweg die meisten Bürgerinnen und Bürger bereit sind, sich impfen zu lassen, können wir das Virus wirklich besiegen", sagte er am Mittwoch im Bundestag. Die Impfung bringe „Licht am Ende des Tunnels", sagte Spahn. „Wir sind jetzt auf dem Weg raus aus der Pandemie.“

Deutschland befinde sich derzeit in einer „Zeit der Gegensätze“. Denn Deutschland erlebe derzeit auch eine der schwersten Phasen der Pandemie. „Wir müssen die immer noch zu hohen Infektions- und Todeszahlen senken“, mahnte er. „Wir werden merken, dass wir das Vertrauen noch sehr brauchen werden und zu diesem Vertrauen trägt die ordentliche Zulassung bei“, sagte Spahn.

Ziel: Kontrolle zurückgewinnen

Inzwischen sind nach seinen Angaben mehr als 750.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Er dankte allen Beteiligten der „größten Impfkampagne“ in der Geschichte des Landes. „Wir krempeln zusammen die Ärmel hoch, damit diese Pandemie ihren Schrecken verliert.“ Noch einmal verteidigte Spahn das europäische Vorgehen bei der Beschaffung der Impfstoffe. „Ja, es ist richtig, dass wir europäisch handeln“, sagte er. Europa dürfe nicht nur „in Sonntagsreden“ beschworen werden.

Während andere Nationalstaaten sich auf ihr Nationalbewusstsein besinnen würden, rücke Europa zusammen, sagte Spahn weiter. Große Länder wie Deutschland und Frankreich hätten wohl auch alleine genügend Impfstoff für ihre Bürger beschaffen können, kleinere EU-Staaten aber nicht, sagte Spahn. Selbst wenn hierzulande dann „etwas mehr“ Menschen hätten geimpft werden können, so hätte ein solches Vorgehen doch auch „handfeste negative Folgen“ für Deutschland gehabt, sagte er. Denn die deutsche Wirtschaft brauche offene Binnengrenzen und freien Güterverkehr. „Es ist eine Frage der ökonomischen Vernunft, dass wir nicht einzelne Nationen, sondern ganz Europa impfen.“

Spahn versicherte noch einmal, dass über die EU-Kommission genügend Impfstoff für alle Menschen in Deutschland bestellt worden sei. Schon die zugesagten Lieferungen der beiden bereits zugelassenen Impfstoffe würden genügen, um „allen in diesem Jahr ein Impfangebot zu machen". Das soll im Sommer im Fall der sein. Bei Biontech und Moderna seien 140 Millionen Dosen bestellt, bei Curevac 60 Millionen, bei Astra Zeneca 56 Millionen und bei Johnson und Johnson über 30 Millionen. „Natürlich ruckelt es bei der größten Impfkampagne der Geschichte.“ Aber es sei eine Struktur aufgebaut, „die hochfahren kann und wird“.

Außerdem stellte Spahn die Bevölkerung auf weitere Wochen der Beschränkung ein. „Wir werden auf unserem Weg raus aus der Pandemie noch einige Zeit aufeinander Acht geben müssen. Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, FFP2-Masken, reduzierte Kontakte bleiben eine Notwendigkeit“, sagte der Gesundheitsminister.

Die Maßnahmen seien hart und stellten das Leben etwa in den Schulen und in den Familien weiter auf den Kopf. „Aber: Wir müssen da jetzt gemeinsam durch und einander unter Stress vertrauen." Nur so könne man die Pandemie bezwingen, sagte Spahn. „Schritt für Schritt kommen wir dahin, dass wir unser Leben nicht mehr von der Pandemie kontrollieren lassen."

„Sie verstolpern den Anfang“

Kritik kam von der Opposition. Der AfD-Abgeordnete Sebastian Münzenmaier kritisierte, der Impfstoff von Biontech sei für Deutsche kaum verfügbar, obwohl in Mainz und mithilfe von Steuermitteln entwickelt. Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender der FDP, wiederum sagte: „Die Impfung ist eine große Chance, zur Normalität zurückzukehren.“ Lindner kritisierte aber die Impfstoffverteilung: „Die Logistik und das Tempo sind beschämend.“ Weiter kritisierte der FDP-Politiker Worte der Bundeskanzlerin, die gesagt haben soll, dass es bis Ostern sehr hart werde. „Das ist eine verstörende Perspektive.“ Irgendwann gehe auch einer starken Gesellschaft „die Puste aus“. Es gehe nun darum „gemeinsam an Öffnungsperspektiven zu arbeiten“. Außerdem gelte es, Söders Idee zu prüfen, das Tragen von FFP2-Masken zu verordnen, wie es Bayern unter anderem für den Nahverkehr beschlossen habe.

Auch aus der Linksfraktion kamen kritische Töne. Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende der Linken, kritisierte die Terminfindung bei der Impfverteilung und richtete sich an Gesundheitsminister Jens Spahn: „Ich frage Sie: Wann hört es auf zu ruckeln?“ Viele Menschen würden eine Impfung herbeisehnen, aber: „Sie Herr Spahn, Sie verstolpern den Anfang.“ Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sagte: „Diese Pandemie werden wir nur besiegt haben, wenn wir sie weltweit besiegt haben.“ Die Lockdown-Maßnahmen gehen ihr nicht weit genug; es könne nicht angehen, dass noch so viele Menschen zur Arbeit ins Büro gingen. Es müsse doch möglich sein, dass mehr Menschen von zuhause aus arbeiten.