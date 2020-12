Impfverordnung vorgestellt : „Der Winter wird noch lang“

Die erste Corona-Impfphase in Deutschland, in der vor allem sehr alte Menschen oder Pflegeheimbewohner geimpft werden sollen, wird nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein bis zwei Monate dauern.

„Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne“, sagte der CDU-Politiker am Freitag anlässlich der Unterzeichnung der Corona-Impfverordnung, in der eine entsprechende Impfreihenfolge festgelegt wird. Man werde mindestens ein bis zwei Monate brauchen, bis dieses Ziel erreicht sei. Erst dann könne man darüber nachdenken, Zug um Zug das Angebot zu verbreitern. „Das heißt für uns alle: Der Winter wird noch lang.“

„Jeder zweite Todesfall ist ein über 80-Jähriger, eine über 80-Jährige“, sagte Spahn weiter. Deswegen würden alle Länder in den Pflegeeinrichtungen beginnen. Auch die Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger in Kliniken gehörten zur ersten Priorität. Aber in den ersten Tagen werde zuallererst in den Pflegeeinrichtungen geimpft.

Spahn bittet um Geduld

Alle anderen bat der Minister abermals um Geduld. „Ich bitte Sie darum abzuwarten, bis auch Sie an der Reihe sind. Wir beginnen zuerst mit den Älteren, den Hochbetagten, denjenigen, die sie pflegen und betreuen, um genau diese besonders Verwundbaren zu schützen.“

Geplant ist, dass die Impfungen in Deutschland am 27. Dezember beginnen. Zum Start der Impfungen dürften „jetzt nicht alle versuchen, gleich einen Termin zu bekommen“, mahnte Spahn. Die Impfberechtigten würden informiert, wann es für sie losgehe – etwa per Schreiben oder über eine Hotline. „Mann wird und Frau wird erfahren, wann sie jeweils dran sind.“

Mehr zum Thema 1/

Anspruchsberechtigt sind laut Spahn „generell alle, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben oder sich hier längerfristig oder regelmäßig aufhalten“. Am Donnerstag hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) ihre finale Impfempfehlung vorgestellt.

Die Verordnung weicht von der Stiko-Empfehlung etwas ab und priorisiert statt in sechs in vier Stufen. Zum Teil seien in der Rechtsverordnung die Gruppen zusammengeführt worden, aus praktischen Gründen, erklärte Spahn. Dazu zählen in der ersten Stufe Bewohner in Pflegeeinrichtungen, Personen ab 80 Jahren sowie diejenigen, die sich um solche Menschen kümmern. Auch medizinisches Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko gehört zur ersten Gruppe. In den übrigen Stufen folgen verschiedene Altersgruppen, Personen mit verschiedenen Vorerkrankungen und Berufsgruppen sowie zuletzt alle Personen unter 60 Jahren ohne genannte Vorerkrankungen oder Berufe.

Die Stiko-Empfehlung priorisiert in sechs Stufen. In der ersten Stufe werden zusammengefasst Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen, Personen im Alter ab 80 Jahren, Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen, zum Beispiel der Rettungsdienst und Notärzte, Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen, Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege sowie andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohnern.

Danach folgen auf die fünf Stufen aufgeteilt verschiedene Altersgruppen, Personen mit verschiedenen Vorerkrankungen, Berufsgruppen und weitere Gruppen sowie zuletzt alle Personen unter 60 Jahren ohne genannte Vorerkrankungen oder Berufe.

Unterdessen fordern Oppositionspolitiker für die Bestimmung der Reihenfolge der Corona-Impfung eine Festlegung per Gesetz, während Spahn am Weg der Rechtsverordnung festhält.

Im Bundes- und Landesrecht wird zwischen Gesetzen und Rechtsverordnungen unterschieden. Gesetze werden von den Parlamenten auf Grundlage entsprechender Vorgaben der Verfassung beschlossen. Dazu zählt, dass nach Artikel 80 Grundgesetz die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierungen durch Gesetz ermächtigt werden können, Rechtsverordnungen zu erlassen. Rechtsverordnungen werden also nicht vom Parlament, sondern von der Exekutive auf Grundlage einer per Gesetz erteilten Ermächtigung erlassen.

In der aktuellen Diskussion verweist Spahn auf das Dritte Bevölkerungsschutzgesetz, das der Bundestag am 18. November beschlossen hat. Das Parlament habe im Bevölkerungsschutzgesetz die rechtlichen Grundlagen für die Reihenfolge bei den Impfungen geschaffen. Dagegen mahnt die FDP, es handele sich um eine „Grundrechtsfrage“, die nicht im „Hauruck-Verfahren“ auf dem Verordnungsweg geregelt werden solle. Auch die Linke fordert eine stärkere Beteiligung des Parlaments.