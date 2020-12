Jens Spahn im Porträt : Vom Provokateur zum Staatsmann

Wo immer Jens Spahn in diesem Herbst auftauchte, seine Gegner waren schon da. „Massenmörder“ schrien sie, „Corona-Diktator“. Der Gesundheitsminister versuchte, mit ihnen zu reden, vergeblich. „Ich frage mich manchmal, in welchem anderen Land als in Deutschland wollen die eigentlich lieber leben“, sagte Spahn hinterher in einem Interview ratlos.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Genau fünf Jahre zuvor war es Angela Merkel, der in Heidenau der Hass rechter Demonstranten entgegenschlug. Jens Spahn arbeitete da gerade an einem Buch gegen ihre Flüchtlingspolitik. Merkel sagte „Wir schaffen das“, Spahn sprach von „Staatsversagen“. Als Kritiker der Kanzlerin war er Dauergast in Talkshows, immer für eine Schlagzeile gut.