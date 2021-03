Entwurf aus Spahns Ministerium : Auch Hausärzte sollen impfen

In einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Neuburg erhalten zwei Senioren die erste Corona-Schutzimpfung. Bild: dpa

Damit die Impfungen gegen Covid-19 schneller vonstattengehen, sollen spätestens von April an auch die deutschen Hausärzte die Injektionen setzen dürfen. Den dazu nötigen rechtlichen Rahmen, der Vergütung, Logistik und Datenmeldung regelt, will das Bundesgesundheitsministerium in der kommenden Woche vorlegen. Die Impfverordnung soll entsprechend geändert werden. Das geht aus Papieren hervor, über welche die Gesundheitsminister der Länder am Montag mit Bundesminister Jens Spahn (CDU) beraten haben und die auch die Grundlage für die Gespräche der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch bilden.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Spahns Vorschläge zur Änderung der Nationalen Impfstrategie, die der F.A.Z. vorliegen, sehen ein strenges Festhalten an der geltenden Impfreihenfolge für definierte Gruppen vor. Die Impfzentren und mobilen Teams sollten weiterbestehen und genauso viele Dosen erhalten wie die Arztpraxen. „Termine in den Impfzentren sollen weiter strikt nach geltender Priorisierung vergeben werden“, heißt es. Das gelte „auch für die Impfungen in Arztpraxen als Grundlage.“

„Keine Priorisierungsdebatten am Praxistresen“

Damit erteilt das Gesundheitsministerium den Forderungen aus Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen eine Absage. Diese hatten angeregt, von der Priorisierung abzuweichen, damit kein Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca, der bei vielen Impflingen unbeliebt ist, liegen bleibt. Im Corona-Kabinett sei dieser Vorschlag am Montag aber durchgefallen, hieß es, da sonst ein „Impf-Chaos“ befürchtet werde.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV und der Hausärzteverband hatten zuvor vor überbordender Bürokratie gewarnt und davor, dass es keine „Priorisierungsdebatten am Praxistresen“ geben dürfe. Um dem entgegenzukommen, heißt es in dem Ministeriumsvorschlag: „Die tatsächliche Entscheidung der Priorisierung erfolgt nach jeweiliger ärztlicher Einschätzung vor Ort. Dies wird helfen, in dieser Phase eine flexible Umsetzung von Impfungen zu ermöglichen.“

Auch Betriebsärzte sollen impfen

Spahn möchte auch Betriebsärzte und generell Unternehmen stärker in die Impfkampagne einbeziehen. Das soll ebenfalls im zweiten Quartal geschehen. Dazu liefen derzeit Vorbereitungsgespräche mit den Betriebsärzteverbänden und mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA.

Das Bundesgesundheitsministerium plant, bis zum Ende der Woche mehr als elf Millionen Impfdosen an die Länder ausgeliefert zu haben. Bisher seien in Erst- und Zweitinjektionen mehr als 6 Millionen Dosen eingesetzt worden, jeden Tag bis zu 170000. Angesichts der mit den Herstellern vereinbarten starken Liefersteigerungen in den kommenden Wochen „muss die Impfkampagne nun also deutlich an Fahrt gewinnen“, heißt es in dem Papier. Deshalb seien die Länder aufgefordert, die Zahl der tatsächlich durchgeführten Injektionen „wie zugesagt“ zu verdoppeln. In der stationären Altenbetreuung zahle sich die nach Weihnachten begonnene Impfkampagne bereits aus, berichtet das Ministerium. 800.000 Bewohner von Pflegeheimen seien erst- und 570.000 schon zweitgeimpft. Damit genießen sie den bestmöglichen Corona-Schutz. „Die ersten Erfolge bei den Infektions- und Erkrankungszahlen dieser Gruppe sind statistisch mittlerweile zu sehen“, heißt es in dem Papier.