Gesundheitsminister Spahn : „Der neue Alltag wird für manche hart sein“

Politikerklärer: Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch in Berlin Bild: EPA

Seit etwa zwei Monaten leben wir mit Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens, die vor kurzem noch undenkbar schienen. Statt der liebgewonnenen Unbeschwertheit des Alltags macht sich immer häufiger eine neue Unsicherheit breit, schon beim ersten Schritt vor die Haustür: Darf ich das, entspricht das den Regeln?

Viele wünschen sich, rasch zur gewohnten Normalität zurückkehren zu können. Nach allem, was wir derzeit wissen, wird das so schnell nicht möglich sein. Gerade weil Deutschland bislang glimpflicher als andere durch diese Krise kommt, wäre es leichtsinnig, diesen teuer erkauften, gemeinsamen Erfolg zu gefährden. Deshalb ist es richtig, dass Bund und Länder den sicheren Weg gehen: Wir machen die Schritte lieber klein, statt einen großen Rückschritt zu riskieren.

Ist alles richtig, was wir entscheiden? Die ehrliche Antwort ist: Sicher werden wir das erst im Nachhinein wissen. Auch nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden, bedeutet angesichts all der Unwägbarkeiten nicht, keine Fehler zu machen. Niemand hat je eine vergleichbare Situation erlebt.

Niemand kann sicher sagen, wie sich die Pandemie in einigen Wochen oder Monaten entwickeln wird. Und aus Unsicherheit gar nicht zu entscheiden, es einfach passieren lassen, das wäre sicher die schlechteste aller Möglichkeiten. Denn die Bilder aus Italien, Spanien und den Vereinigten Staaten sind eine deutliche Warnung: das Virus verursacht großes Leid, wenn sich zu schnell zu viele infizieren.

Auch Einsamkeit belastet die Gesundheit

Wir alle erwarten, dass der Staat und seine Institutionen in dieser Lage entschlossen handeln. Gleichzeitig lassen sich die Folgen der Maßnahmen nicht ignorieren. Ein Beispiel: Die Zumutungen für Kinder, berufstätige Eltern und Alleinerziehende sind gerade sehr groß. Welche Folgen hat die mittlerweile sechswöchige Schließung von Kitas und Schulen für Kinder, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in denen es in Familien auch nicht immer harmonisch zugeht? Welche langfristigen Effekte ergeben sich?

Auch Einsamkeit, Sorge um den Arbeitsplatz, Bewegungsmangel und Stress belasten die Gesundheit. Und eine starke Wirtschaft ist die Voraussetzung für ein starkes Gesundheitssystem. Deswegen brauchen wir neben der nötigen Konsequenz auch Perspektiven.

Wir brauchen Klarheit darüber, wie der neue Alltag aussehen wird. Dabei helfen verständliche und eingängige Kriterien, die jeder nachvollziehen und leben kann. So lässt sich das private, gesellschaftliche und ökonomische Leben daran ausrichten und planen.

Unsere Formel für den neuen Alltag sollte deshalb eine einfache sein: Soviel Normalität wie möglich, so viel Schutz wie nötig. Wir haben die Erfahrung gemacht: Allgemeine, verständliche Kriterien eignen sich dafür besser als Quadratmeterzahlen. Entscheidend für die Frage, was stattfinden oder öffnen kann, sollten Konzepte zur Minimierung des Infektionsrisikos sein. Abstands- und Hygieneregeln sind der Maßstab.

Entscheidend: Abstand halten!

Denn der wirksamste Schutz gegen eine Infektion ist Abstand voneinander. Wo die Menschen mindestens eineinhalb Meter entfernt voneinander bleiben, sinkt das Ansteckungsrisiko massiv. Werden die Hygieneregeln eingehalten, geht es weiter zurück. Was bleibt, ist ein Restrisiko, das in vielen Situationen beherrschbar ist und in einigen nicht.

Für unseren neuen Alltag bedeutet das: In einem Pflegeheim mit besonders gefährdeten Bewohnern fällt die Bewertung zu Gunsten größtmöglicher Sicherheit anders aus als für einen Sportplatz, auf dem sich vor allem Gesunde aufhalten. Partys oder Volksfeste bergen ein extrem hohes Risiko, denn wo ausgelassen gefeiert wird, sind Abstandsregeln passe.