Klimadiplomatin Jennifer Morgan : Sie steht vor der Aufgabe ihres Lebens

Seit es Klimakonferenzen gibt, ist Jennifer Morgan mit dabei. Sie war bei der ersten Konferenz (Conference of the parties, kurz COP genannt) in Berlin, die Angela Merkel 1995 als Umweltministerin leitete; in Kopenhagen, als 2009 so ziemlich alles schiefging, hat sie geweint; sie war in Paris 2015, als das System der Klimaverhandlungen zwanzig Jahre seit seinem Bestehen den entscheidenden Durchbruch erlebte. Während Minister und Staatssekretäre auf- und abstiegen, politische Beamte wechselten, blieb sie als Teil einer kleinen Blase aus Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen, den COP-Ultras.

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Schildert Jennifer Morgan ihr Selbstverständnis in diesen Jahren, klingt es, als wäre die Welt zweigeteilt gewesen: Es gibt diejenigen, die Klimaschutz verhindern wollen, große fossile Unternehmen und Staaten, deren Wohlstand auf Öl, Gas und Kohle beruht – und es gibt jene, zu denen sich Morgan zählt: die Lobbyisten für den Klimaschutz.