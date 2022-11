Klimadiplomatin Jennifer Morgan : Sie steht vor der Aufgabe ihres Lebens

Seit es Klimakonferenzen gibt, ist Jennifer Morgan mit dabei. Sie war bei der ersten Konferenz (Conference of the parties, kurz COP genannt) in Berlin, die Angela Merkel 1995 als Umweltministerin leitete; in Kopenhagen, als 2009 so ziemlich alles schiefging, hat sie geweint; sie war in Paris 2015, als das System der Klimaverhandlungen zwanzig Jahre seit seinem Bestehen den entscheidenden Durchbruch erlebte. Während Minister und Staatssekretäre auf- und abstiegen, politische Beamte wechselten, blieb sie als Teil einer kleinen Blase aus Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen, den COP-Ultras.

Schildert Jennifer Morgan ihr Selbstverständnis in diesen Jahren, klingt es, als wäre die Welt zweigeteilt gewesen: Es gibt diejenigen, die Klimaschutz verhindern wollen, große fossile Unternehmen und Staaten, deren Wohlstand auf Öl, Gas und Kohle beruht – und es gibt jene, zu denen sich Morgan zählt: die Lobbyisten für den Klimaschutz.

Im Februar hat sie innerhalb ihres Lagers die Rollen gewechselt. Von der Chefin von Greenpeace International wurde sie zur Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt berufen. Ein Coup, jubelten Klimaschützer. Eine von ihnen sollte die Verhandlungen nicht bloß beeinflussen, sie sollte selbst am Verhandlungstisch etwas bewegen können.

Als wäre das nicht genug, hat das Klimasekretariat der Vereinten Nationen sie bald darauf zur Verhandlerin für die Klimakonferenz gemacht, die an diesem Sonntag in Scharm el-Scheich beginnt. Die Erwartungen an Morgan sind riesig. Auch wenn sie die Klimadiplomatie wie wenige andere kennt, was ihr selbst Kritiker bescheinigen, ist sie seit ihrem Amtsantritt Mitte März nicht mal neun Monate Politikerin. Wer ist diese Frau, die vor der Aufgabe ihres Lebens steht?

Die Geschichte der Umweltschützerin Jennifer Morgan beginnt mit einem Buch. Veröffentlicht 1983 in einem kleinen Verlag im Rheinland, fand die Übersetzung 1989 den Weg in die Hände einer 23 Jahre alten Studentin in Washington, die es in einem Café auf dem Campus aufschlug und sich erst wieder aus dem Sessel erhob, als sie damit fertig war.

Das Buch heißt „Um Hoffnung kämpfen“, geschrieben hat es Petra Kelly, Mitgründerin der Grünen. Als sie das Buch zugeschlagen habe, so schildert es Morgan, sei sie „eine andere“ gewesen. „Verschiedene Ideen, die ich separat in meinem Kopf hatte, fügten sich zusammen: feministische Politik, Umweltpolitik, der Kampf gegen Atomkraft“, sagt sie. „Ich wusste, dass ich selbst Politik machen will.“

Morgan will Politik im Sinne der guten Sache beeinflussen

Als Studentin spart Morgan bald darauf Geld, um sich das Ticket für einen Vortragsabend leisten zu können, bei dem Kelly 1990 in Washington spricht. Morgan überrascht, so erinnert sie sich, dass Teile der Grünen die Wiedervereinigung zu dieser Zeit ablehnen. Kurz sprechen die beiden Frauen darüber.