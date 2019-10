Digitalisierung in der Schule : Der nette Computer von nebenan

Der Lehrer setzt einem Kind einen orangen Helm mit einer langen Antenne auf. Es kann jetzt nichts mehr sehen, weil über seinem Gesicht eine Alufolie hängt. Es kann nichts mehr hören, weil auf seinen Ohren Kopfhörer sitzen. Das Kind ist seiner Sinne beraubt, steht irgendwo rum. Es soll eine bestimmte Strecke ablaufen. Seine Mitschüler geben ihm die Befehle. Sie klopfen auf seinen Rücken, das Kind setzt sich in Bewegung. Pro Klopfer ein Schritt. Klopfer linke Schulter: Drehung nach links. Klopfer rechte Schulter: Drehung nach rechts. Klopfer Helm: Stopp. Manchmal rempelt das Kind irgendwo an.

In der Nächsten Stunde bringt der Lehrer einen zweiten Lehrer mit, er heißt Günter Howind. Und der hat viele kleine blinkende Geräte dabei. Die Schüler juchzen. Da ist etwa eine Maus. Auf ihrem Rücken leuchten Tasten. Die Schüler können die Tasten drücken und dadurch die Roboter-Maus steuern. Da ist auch eine Schlange, deren Körper die Kinder zusammensetzen und dadurch länger und länger machen können. Jede einzelne Verlängerung ist ein Befehl darüber, in welche Richtung die Schlange als nächstes kriecht. Die zwei Lehrer bauen ein Parcours, die Schüler sollen die Schlange so zusammensetzen, dass sie die Hindernisse bewältigt. Irgendwann liegen die Kinder auf dem Boden, diskutieren wild durcheinander, reißen an den Teilen – und schreien auf, als sie sehen, dass die Schlange am Ende doch an die Wand stoßen wird.