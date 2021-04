Aktualisiert am

Jammern in der Politik : Heult doch!

Wer in der Politik verliert, sieht die Schuld gerne bei anderen. Und jammert. Nicht nur Politiker, auch selbsternannte Querdenker. Andere versuchen, Lösungen zu finden: Warum wir Optimisten brauchen.

Versuchen, die Deutungshoheit zu erlangen: Teilnehmer einer Querdenken-Demonstration in Wiesbaden Bild: picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski

Es gibt derzeit viele Gründe, sich zu beklagen. Sogar noch mehr als sonst. Erstens die Pandemie, zweitens der Rest. Schafzüchter klagen über niedrige Wollpreise, die Wellpappenindustriellen über teures Wellpappenrohpapier, junge Banker klagen über Arbeitswochen mit hundert Stunden, und die Einwohner von Ay an der Iller im bayerischen Landkreis Neu-Ulm klagen über eine laut krächzende Krähenkolonie vor ihrer Tür. Es ist zum Heulen.

Die meisten Menschen tun genau das dann zwischendurch mal: Sie heulen, und dann raffen sie sich wieder auf. Doch es gibt auch ein paar andere. Sie tun so, als wäre das, was sie erleiden, ein von langer Hand geplanter Anschlag auf ihr Wohlergehen. Während gewöhnliches Selbstmitleid in sich selbst versinkt, ist diese Art der Larmoyanz aggressiv. Sie sucht Schuldige.