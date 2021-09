Haftstrafe in Italien : Vorbild der Willkommenskultur bereichert sich an Migranten

Domenico „Mimmo“ Lucano, der frühere Bürgermeister von Riace, am Donnerstag vor dem Gericht in Locri Bild: EPA

Mimmo Lucano, ehemaliger Bürgermeister von Riace in Kalabrien und Träger des Dresdner Friedenspreises von 2017, ist am Donnerstag von einem Gericht in Locri wegen Amtsmissbrauchs, Bildung einer kriminellen Vereinigung und Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie wegen Betrugs, Erpressung und Urkundenfälschung zu 13 Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Richter gingen mit ihrem Urteil weit über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus, die knapp acht Jahre Haft gefordert hatte.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Lucano das international gepriesene Modellprojekt der Willkommenskultur als eine Art „Geisterdorf“ zur finanziellen Bereicherung und vor allem zur politischen Ausnutzung von Migranten statt zu deren Integration aufgebaut habe. Lucano und seine Anwälte sprachen nach der Urteilsverkündung von einem „unerhörten Vorgang“ und kündigten an, Berufung einzulegen. Die Rechtsvertreter Lucanos hatten argumentiert, der frühere Bürgermeister sei „ontologisch unfähig“, sich auf Kosten anderer zu bereichern, und sei es nur zu seinem politischen Vorteil.

Lucano, der von 2004 bis 2018 Bürgermeister des Städtchens an der kalabrischen Südküste war, hatte Hunderten Migranten in dem abgelegenen Ortsteil Riace Borgo im hügeligen Hinterland verlassene Häuser von ausgewanderten Einwohnern zur Verfügung gestellt. Dadurch sei das „sterbende Dorf“ mit neuem Leben erfüllt worden, hatten Lucano und seine Unterstützer in Italien und in aller Welt argumentiert. Lucano erreichte 2010 bei der Wahl des „World Mayor“ zum weltweit besten Bürgermeister den dritten Rang.

Lucano war im Oktober 2018 festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden. Ihm wurde untersagt, sich nach Aufhebung des Hausarrests in Riace aufzuhalten. Lucano zog vorübergehend nach Neapel, wo ihn Bürgermeister Luigi de Magistris unterstützte. Bei den Kommunalwahlen 2019 scheiterte Lucanos Versuch eines politischen Comebacks mit der Mitte-Links-Liste „Der Himmel über Riace“.

Für die außerordentlichen Regionalwahlen in Kalabrien an diesem Sonntag ist Lucano auf der linken Liste von Luigi de Magistris Spitzenkandidat für einen Sitz im Regionalparlament in Catanzaro. De Magistris selbst bewirbt sich um das Amt des Regionalpräsidenten von Kalabrien. Gemäß geltender Rechtsprechung darf sich nicht für ein politisches Mandat bewerben, wer in erster Instanz zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, sodass Lucanos Kandidatur für die Wahlen vom Sonntag ungültig ist.