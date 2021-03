Vor Corona-Beratungen : Ist Osterurlaub möglich oder leichtsinnig?

Angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Fallzahlen in Deutschland zeichnet sich eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April ab. Das geht aus einem Entwurf des Kanzleramts für die Bund-Länder-Runde an diesem Montag hervor. In dem Papier wird gewarnt, dass die Zahl der Neuinfektionen ohne deutlich einschränkende Maßnahmen so schnell steigen werde, „dass bereits im April eine Überlastung des Gesundheitswesens wahrscheinlich ist“.

Das Kanzleramt will, dass Bund und Länder weiter von „nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch ins Ausland“ abraten – auch an Ostern. Zudem wird eine Testpflicht für alle Reiserückkehrer aus dem Ausland vorgeschlagen, die auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) befürwortet.

Ramelow kritisiert Fluggesellschaften für Mallorca-Reisen

Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Thüringen forderten, die Risiko-Einschätzung zum Ferienziel Mallorca zu korrigieren. Man werde besprechen müssen, ob die Entscheidung, die Balearen-Insel nicht mehr als Risikogebiet einzustufen, „in Stein gehauen“ sei, sagt der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im ZDF. Er unterstützt gleichzeitig Pläne zum „kontaktarmen Urlaub“ im eigenen Bundesland, ebenso wie andere Küstenländer. Urlaub solle für Selbstversorger möglich sein, sagte Weil im ZDF. Hamburg, ebenfalls SPD-regiert, lehnt dies jedoch ab.

Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kritisierte im Deutschlandfunk Fluggesellschaften, die in der gegenwärtigen Pandemie-Lage Mallorca-Reisen anbieten. Dies sei besonders bei Unternehmen problematisch, die staatliche Hilfen in der Corona-Krise erhielten. Er könne nur den Kopf schütteln, dass die Schweiz Thüringen wegen hoher Infektionszahlen gerade zum Hochrisikogebiet erklärt habe, Thüringer aber gleichzeitig in den Urlaub nach Mallorca fliegen könnten, sagte Ramelow.

Der Geschäftsführer von TUI Deutschland, Marek Andryszak, hatte Befürchtungen wegen steigender Corona-Ansteckungen infolge von Mallorca-Flugreisen zuvor zurückgewiesen. Reisende von Pauschalurlauben seien „kein Risiko bei der Rückkehr nach Deutschland“, sagte er der „Bild“-Zeitung.

Zum Thema Reisen im In- und Ausland dürfte es beim Gespräch von Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Länderregierungschefs also einigen Diskussionsbedarf geben. Als weitere zentrale Themen zeichnen sich ab:

Das Kanzleramt schlägt in seiner Beschlussvorlage von Sonntagabend vor, dass die vereinbarte „Notbremse“ bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 „konsequent umgesetzt werden soll“. Dann soll es nicht nur keine weiteren Öffnungsschritte geben, sondern zusätzliche Maßnahmen, um die Zahl der Neuinfektionen wieder zu senken.

Nach Informationen des Magazins „Business Insider“ wollen die Länder allerdings Sonderregeln für die Ostertage durchsetzen. Selbst wenn in Landkreisen mit einer Inzidenz über 100 wieder nur Treffen zu zweit möglich sind, soll es vom 2. bis zum 5. April eine Ausnahme geben. Dann sollen Treffen des eigenen Hausstands mit vier Familienmitgliedern möglich sein, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht dazugezählt werden, heißt es demnach in einer neuen Beschlussvorlage von Montagmorgen.