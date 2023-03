Die Lösung der Klimaprobleme, der Energieversorgung und der Abhängigkeit von Russland hat man sich irgendwie anders vorgestellt. Nicht so klobig, etwa zwei mal zwei Meter, nicht so grau und vor allem: nicht so alt. Denn neu ist die Wärmepumpe wirklich nicht, zumindest nicht die grundsätzliche Technik. Die ist seit 170 Jahren bekannt. Die Pumpe macht aus kalter Luft warmes Wasser. Es ist ganz simpel und klingt wie ein kleines Wunder. Natürlich will die Politik da ein bisschen mitzaubern. Dass die Pumpe gar nicht das Allheilmittel ist, als das sie angepriesen wird – das ist für viele erst mal nicht so wichtig.

Es gab schon mehrere Wärmepumpengipfel der Bundesregierung. Der zuständige Klimaminister Robert Habeck schwärmte danach von der „schier unfassbaren Dynamik“. Die Regierung hat das Ziel ausgegeben, dass von nun an jedes Jahr 500.000 Wärmepumpen in deutschen Haushalten verbaut werden sollen, sechs Millionen bis 2030. Insgesamt sollen zwölf Millionen Heizungen ersetzt werden, damit Deutschlands Klimabilanz besser ausfällt, man aber auch dauerhaft unabhängig wird von russischen Rohstoffen. Mit jeder Pumpe soll ein kleiner Beitrag für eine große Sache geleistet werden. Nach gut einem Jahr Ampelregierung steht fest: Nicht Robert Habeck ist der Star der Energiewende, es ist die Wärmepumpe.

Viele Politiker haben das ikonische Potential der Pumpe schon entdeckt. Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion kamen unlängst auf Einladung des Bundesverbands zum sogenannten Wärmepumpen-Frühstück zusammen. Nach dem Motto: Wenn sich Deutschland schon leichtsinnigerweise abhängig gemacht hat von russischem Gas und Öl, dann pumpt es sich jetzt auch selbst wieder aus dem Schlamassel heraus. Denn hergestellt werden die Wärmepumpen von spezialisierten Unternehmen in kleinen bis mittelgroßen Städten. Ein deutsches Mittelstandsmärchen aus der Provinz. Dass es auch eine ganze Menge Argumente gegen die Pumpe gibt und sie längst nicht für jede Wohnsituation die beste Lösung ist, das findet in den Liebesschwüren der Politik nur selten Erwähnung.

Bei Viessmann in Allendorf (Eder) sammelt man schon Kanzlerbesuche. 2015 kam Angela Merkel, im August war Olaf Scholz zu Besuch. Er ließ sich die Entwicklungsabteilung zeigen und plauderte mit Auszubildenden. Er sprach von Hightech aus Deutschland und dass gerade hier in der hessischen Provinz die Technik entstehe, die demnächst die Welt erobere. Davon konnte früher bei einem Unternehmen, das Heizungen baut, wirklich nicht die Rede sein. Aber auch da gilt: Zeitenwende.

Maximilian Viessmann, Vorstandsvorsitzender des Familienunternehmens und gerade mal Anfang 30, versprach dem Kanzler: „Wir können liefern.“ Martin Viessmann, der Vater und Präsident des Verwaltungsrats, sagte: „Es ist für uns eine Jahrhundertchance, Klimageschichte zu schreiben.“ Scholz erwähnte den Besuch und die Wärmepumpe sogar in seiner Neujahrsansprache.