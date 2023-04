Aktualisiert am

„Mama, ich will keinem fremden Mann sagen, was ich falsch gemacht habe“

Beichte für Kinder : „Mama, ich will keinem fremden Mann sagen, was ich falsch gemacht habe“

Kommunionskerzen werden im bayrischen Fürstenfeldbruck während des Gottesdienstes in der Klosterkirche angezündet (Archivbild). Bild: picture alliance / Felix Hörhage

In den Wochen nach dem Osterfest und vor allem an diesem Wochenende feiern Zehntausende katholische Kinder ihre Erstkommunion; fast 157.000 waren es im vorvergangenen Jahr. In der Regel haben sie vor dem Weißen Sonntag auch ihre Erstbeichte abgelegt.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge Tobias Schrörs Politikredakteur. Folgen Ich folge



Was früher selbstverständlich dazugehörte, wird heute debattiert: Kritiker halten es für völlig unangemessen, wenn Kinder einem Priester ihr Innerstes ausschütten sollen, nicht nur angesichts der Missbrauchskrise in der katholischen Kirche. Andere sehen im sogenannten Sakrament der Versöhnung eine Chance für die Kinder, sich in einem geschützten Raum etwas von der Seele zu reden.