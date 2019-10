Streit in der CDU : Aufstand der alten Männer?

Die heftige Kritik, die Friedrich Merz an Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen angeblich mangelnder Führung und am „grottenschlechten“ Bild der Bundesregierung übte, sorgt nach der grandios verlorenen Landtagswahl in Thüringen für heftigen Streit in der CDU. Drei Wochen vor dem Parteitag in Leipzig bricht die Debatte über Personal, insbesondere über Merkel und die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, auf. Ein kritischer Aufsatz des einstigen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch hat die Wirkung der Merz-Attacke noch verstärkt. Schlägt nun die alte Garde der CDU auf die Kanzlerin und ihre mögliche Nachfolgerin ein? Will der Andenpakt, vor 40 Jahren von damals jungen CDU-Politikern gegründet, nun Rache üben?

Das zeitliche Zusammenfallen legt eine solche Vermutung nahe. Doch gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Kritik von Merz und Koch abgesprochen war. Kochs Aufsatz ist auch eher eine grundsätzliche Betrachtung der Schwächen der Union denn ein fulminanter Angriff auf Merkel. Auch hat sich kein anderes Mitglied des einstigen Andenpakts, deren Teilnehmer angeblich einmal die Kohl-Nachfolge unter sich ausmachen wollten, bisher geäußert. Handelt es sich also um eine Debatte, „die von älteren Männern geführt wird, die vielleicht nicht ihre Karriereziele in ihrem Leben erreicht haben“, wie Schleswigs-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, 46, spitz formulierte?

Koch, 61, jedenfalls ist aus der Politik lange raus, er ist nur noch ein einstiger konservativer Hoffnungsträger. Auf Merz, 63, hingegen richten sich immer noch die Sehnsüchte vieler in der CDU, eine konservative Führungsgestalt könne der Union die alte Stärke zurückbringen. Zwar stimmt es nicht, dass die Unzufriedenheit in der Union mit der eigenen Lage sich auf alte Männer beschränkt, man denke an Mittelstandschef Carsten Linnemann, 42, oder JU-Chef Tilman Kuban, 32.

Es mehren sich die Stimmen der Kritiker von Merz und Co.

Den Eindruck eines Aufstands der älteren Männer hat nun allerdings der ehemalige Europaparlamentarier Elmar Brok, 73, verstärkt. Er brachte eine Kanzlerkandidatur des CSU-Chefs Markus Söder ins Spiel. Brok erinnerte daran, dass Helmut Kohl einst zugunsten des CSU-Chefs Franz Josef Strauß auf die Kanzlerkandidatur verzichtete und Angela Merkel im Jahr 2002 Edmund Stoiber den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur gelassen hatte – beide Kandidaten scheiterten bekanntlich. „Ich bin davon überzeugt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die Ruhe besitzt, eine ähnliche Entscheidung zu treffen, wenn die Zeit so weit ist“, sagte Brok. Zwar macht Söder, 52, seit seiner Wandlung zum sorgenden Landesvater und obersten Bienenfreund eine entspannte und ansprechende Figur. Doch nichts spricht bislang dafür, dass er seinen Traumjob als bayerischer Ministerpräsident schon jetzt für noch höhere Weihen eintauschen will.

Am Mittwoch mehrten sich hingegen die Stimmen der Kritiker von Merz und Co. Wie Merz „dreimal täglich öffentlich am Stuhl der Kanzlerin zu sägen“, halte sie nicht für besonders konservativ, sagte Katja Leikert, 44, aus Hessen kommende Vize-Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Und auch einige ältere Männer aus dem großen CDU-Verband Nordrhein-Westfalen, die Landesminister Herbert Reul, 67, und Karl-Josef Laumann, 62, warfen sich schützend vor das Spitzenpersonal der Partei. Alle, die nun eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur herbeiführen wollten, führten „Scheingefechte“ und schadeten der CDU, sagte Reul. Und in München erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer, dass die Union fraglos in einer schwierigen Lage sei. „Aber nach langer politischer Erfahrung weiß ich, dass in einer solchen Lage Disziplin die beste Eigenschaft ist.“ Die Kritik von Merz teile er nicht, sagte Seehofer.

Der Schock von Thüringen, wo die CDU hinter der Linken und der AfD auf Platz drei landete, sitzt dennoch tief. Denn die CDU war nach den ebenfalls verlustreichen Wahlen in Brandenburg und Sachsen überzeugt, in den Kenia-Koalitionen weiter die „neue Mitte“ zu repräsentieren. Dass in Thüringen mehr als 30 Prozent der Wähler für den Kandidaten der Linken stimmten und viele die Partei zur „Mitte“ rechnen, hat die Annahme, die Union werde sich mit Partnern immer gegen die „Ränder“ von AfD und Linkspartei durchsetzen, widerlegt. Um harte Debatten über den künftigen strategischen Kurs wird die Union deshalb nicht umhinkommen. Die Frage ist nur, ob sie sich dabei weiter selbst zerlegt.