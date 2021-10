Deutsche Außenpolitik : Israels Sicherheit als Staatsräson?

Was ist der wahrscheinlichen künftigen Koalition wichtig? Was ist nicht verhandelbar? Zur Außenpolitik heißt es im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP dazu immerhin: „Das transatlantische Bündnis ist dabei zentraler Pfeiler und die NATO unverzichtbarerer Teil unserer Sicherheit.“ Das heißt: Ohne das westliche Verteidigungsbündnis geht es nicht. Dann folgt ein Satz, den Bundeskanzlerin Merkel (CDU) bekannt machte und der auch Eingang in den Koalitionsvertrag finden dürfte: „Die Sicherheit Israels ist für uns Staatsräson.“

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. Folgen Ich folge



Was aber soll das bedeuten? Klar ist die „besondere historische Verantwortung“ Deutschlands für die Sicherheit Israels, die schon Adenauer zum Ausdruck brachte. Das ist eine milde Formulierung für die immense individuelle und nationale Schuld für den Holocaust. Daraus folgte eine umfangreiche Hilfe, der Versuch einer „Wiedergutmachung“ in Form von Zahlungen und militärischer Hilfe, die stets vom gesamten demokratischen Spektrum als selbstverständlich erachtet und nie in Frage gestellt wurde. Hilfe für Israel gehört zur Staatspraxis jeder Bundesregierung.

„Niemals verhandelbar“

Angela Merkel ging begrifflich weiter. Zum sechzigsten Gründungstag Israels sagte sie 2008 vor der Knesset in Jerusalem: „Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.“

Die Staatsräson ist kein geschriebener Rechtsbegriff der Verfassung. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht 2009 das Grundgesetz nachvollziehbar als „Gegenentwurf zu dem Totalitarismus des nationalsozialistischen Regimes“ gedeutet. In der Präambel des damaligen Provisoriums, entstanden auf einem auch moralischen Trümmerhaufen, finden sich aber nur die Zeilen: „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.“

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Anders übrigens etwa die sächsische Verfassung von 1990, die mit den Worten anhebt: „Anknüpfend an die Geschichte der Mark Meißen, des sächsischen Staates und des niederschlesischen Gebietes, gestützt auf Traditionen der sächsischen Verfassungsgeschichte, ausgehend von den leidvollen Erfahrungen nationalsozialistischer und kommunistischer Gewaltherrschaft, eingedenk eigener Schuld an seiner Vergangenheit,..“ Auch hier jedoch kein Hinweis auf mögliche Folgen solcher Schuld und Vergangenheit.

Zum Wesen der Bundesrepublik kann man noch ihre „ewigen“ Werte zählen, die unter dem Grundgesetz auch mit noch so großer Mehrheit nicht im Grundsatz angetastet werden dürfen: Menschenwürde, Republik, Demokratie, Bundesstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit.

Anspruch auf Selbstbehauptung

Doch eigentlich meint Staatsräson noch etwas anderes, nämlich den Anspruch des Staates auf Selbstbehauptung, das Kalkül, wichtige Interessen durchzusetzen, notfalls auf Kosten des Einzelnen und womöglich geltender Regeln.

Jedenfalls hat, soweit ersichtlich, noch kein Staat, noch keine Regierung ausdrücklich die Sicherheit eines anderen Landes zur eigenen Staatsräson erklärt. Selbst die Vereinigten Staaten von Amerika im Blick auf Israel nicht, obwohl kein Zweifel am fundamentalen Rückhalt besteht und an der Bereitschaft, seine Sicherheit zu schützen. Nimmt man die zögernde deutsche Bereitschaft zu militärischem Engagement hinzu, die im übrigen auch Teil der bundesdeutschen Staatsräson sind, so muss man das Postulat Merkels wohl so deuten, dass Deutschland sich stets im Rahmen seiner Möglichkeiten für die Sicherheit Israels einsetzt.

Freilich hätte man dazu die Begrifflichkeit der Staatsräson nicht gebraucht. Oder soll damit ausgedrückt werden, dass Deutschland Israel auch dann unterstützen wird, wenn es sich völkerrechtlich zweifelhaft verhält? Wenn es etwa verbotene Mittel einsetzen würde oder einen Krieg führte, der nicht nur der Verteidigung diente. Oder soll damit die Pflicht gemeint sein, einen Angriff auf Israel wie einen Angriff auf das eigene Land zu betrachten und es genauso zu verteidigen.

Die Sicherheitslage Israels kann jedenfalls wohl kaum von Deutschland aus beurteilt werden - mit der Folge, dass diese Staatsräson von der konkreten Beurteilung, gar Wünschen oder Forderungen der israelischen Regierung abhinge. Einen Automatismus wird man damit aber nicht verbinden können. Israel scheint das auch nicht so zu verstehen. Es handelt sich um ein gewichtiges politisch-moralisches Versprechen, das die künftige Koalition von Angela Merkel übernommen hat.

Mehr zum Thema 1/

Ein Versprechen, an das die mögliche neue Koalition freilich auch jederzeit erinnert werden kann. Das große Wort von der Staatsräson lässt zwar vieles offen, aber keinen großen Raum für grundsätzliche Ausflüchte. Dabei gibt es ja auch noch andere „Teile“ der Staatsräson, die mit einem unbedingten Einstehen für Israels Sicherheit, aber auch etwa mit der NATO, als „unverzichtbarer Teil unserer Sicherheit“ theoretisch in Konflikt geraten könnten, etwa rechtsstaatlicher Art oder wesentliche eigene Interessen des deutschen Staates. Eine unbedingte Gleichsetzung der Sicherheit Deutschlands mit der Israels dürfte kaum durchzuhalten sein.