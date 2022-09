Israels Präsident im Bundestag : „Kein Vergeben bringe ich und kein Vergessen“

50 Jahre nach dem Massaker bei den Olympischen Spielen in München spricht Israels Präsident Izchak Herzog im Bundestag über die deutsch-israelische Partnerschaft. Er erinnert auch an seinen Vater.

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog hat das Gedenken an die Schoa, den von Deutschen verübten Völkermord an den europäischen Juden, mit Gefühlen von Stolz und Dankbarkeit auf die deutsch-israelische Partnerschaft verbunden. Herzog zitierte vor den Abgeordneten des Bundestags im Berliner Reichstagsgebäude Worte seines Vaters Chaim Herzog, der gleichfalls Präsident Israels gewesen war: „Kein Vergeben bringe ich und kein Vergessen“. Herzogs Vater Chaim hatte als britischer Offizier an der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen in Niedersachsen teilgenommen und diesen Ort vierzig Jahre später abermals besucht. Der Besuch der Gedenkstätte jenes Lagers bildete auch jetzt den Schlusspunkt des Staatsbesuches Izchak Herzogs. Er fuhr bei seiner Rede im Bundestag mit dem Zitat seines Vaters fort: Das Recht zu vergeben hätten nur die Toten, die Lebenden aber hätten kein Recht zu vergessen.

Herzog fuhr fort: „das jüdische Volk vergisst nicht“. Dies sei nicht nur der Vergangenheit geschuldet, sondern auch der Zukunft. Er sah Deutschland und Israel in diesem Bemühen verbunden: „nur gemeinsam können wir dem Gedenken Bedeutung verleihen“. Es gelte, die Schoa weiter zu lehren und aus ihr zu lernen, auch weiter zu versuchen zu verstehen, was doch unfassbar sei. Herzog erinnerte auch an die lange Geschichte des Judentums in Deutschland, an jüdische deutsche Rabbiner und Wissenschaftler. Deutschland sei über viele Jahrhunderte eine „prächtige Heimstatt für unser Volk“ gewesen, „eine gemütliche Heimstatt“. Doch sei Deutschland auch vor der Schoa schon Schauplatz von Pogromen geworden, bevor sich dann „der tiefste Abgrund“ aufgetan habe.

Herzog dankt für Entschädigung

Im Blick auf Gegenwart und Zukunft wertete Herzog die deutsch-israelische Partnerschaft als „ein wirkliches Privileg“ und ein „strahlendes Beispiel“, das in der ganzen Welt bekannt sei. Er hob die Leistungen seines Landes hervor und erwähnte eigens die Beiträge in Wissenschaft und Forschung zur Bekämpfung des Klimawandels. Und Herzog beteuerte das Bemühen um Freundschaft und Ausgleich, welches das Ziel der israelischen Außenpolitik im Nahen Osten sei. Israel strebe gutnachbarliche Beziehungen mit allen Staaten der Region an; das gelte „auch für unsere palästinensischen Nachbarn“. An sie richtete er als Vorbedingung die Forderung, jeglichen Terror sofort einzustellen.

Im Kontext palästinensischer Terrorakte kam Herzog in seiner Rede vor dem Bundestag auf das Olympia-Massaker von München zu sprechen. Er dankte der deutschen Seite dafür, dass jetzt, fünfzig Jahre später, die deutsche Regierung Verantwortung gezeigt und erstens einer historischen Untersuchung der damaligen Bluttat zugestimmt und zweitens materiell für „eine gewisse Linderung“ des Schmerzes der Angehörigen der Opfer gesorgt habe.

Bas hebt Pflicht zum Dialog hervor

Herzog sprach das iranische Atomprogramm als weitere aktuelle Bedrohung an und rief „die Völkerfamilie“ auf, entschieden und hart gegen die iranischen Pläne zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen vorzugehen. Wer die Schoa leugne und täglich das Existenzrecht Israels bestreite, habe kein Anrecht auf Zugeständnisse und vertragliche Regelungen sagte der israelische Präsident im Blick auf die Verhandlungen über eine Erneuerung des Atomabkommens mit Iran, an denen auch Deutschland mitwirkt.

Israel wisse allerdings auch „den deutschen Beitrag“ zur israelischen Sicherheit sehr zu schätzen, fuhr Herzog fort, sein Land sei „stolz auf die Partnerschaft mit Deutschland“. Es wolle „Seite an Seite und Hand in Hand“ Schritte auf eine erfolgreiche Zukunft hin gehen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas erinnerte in ihrer Begrüßung daran, dass Herzogs Vater Chaim 1987 als erster israelischer Präsident im Reichstagsgebäude gesprochen habe. Auch sie hob die Pflicht zum Dialog hervor: Israelis und Deutsche sprächen weiter über die „zutiefst schmerzhafte Vergangenheit“ und eine „hoffnungsfrohe gemeinsame Zukunft“. Bas wünschte sich die Gründung eines deutsch-israelischen Jugendwerkes, um den gegenseitigen Jugendaustausch zu stärken.