Premiere : Israelische Kampfflugzeuge über Deutschland

Israels Luftwaffe wird erstmals Kampfflugzeuge nach Deutschland verlegen. Das teilte die Bundeswehr am Donnerstag über auf Twitter mit. Das israelische Kontingent soll aus sechs Kampfflugzeugen des Typs F-16, mehreren Tankflugzeugen und bis zu 180 Soldaten bestehen, sagte ein Sprecher der deutschen Luftwaffe der F.A.Z. Die Kampfflugzeuge sollen zwischen dem 17. und 28. August nach Deutschland entsandt werden.

In der ersten Woche sollen die Einheiten zunächst an der Übung „Blue Wings 2020“ teilnehmen. Zudem ist ein Gedenk-Überflug des Fliegerhorsts Fürstenfeldbruck vorgesehen. Dort war am 5. September 1972 das Olympia-Attentat verübt worden. Palästinensische Terroristen töteten damals zwei Menschen und nahmen neun weitere als Geiseln. Bei dem Versuch, sie zu befreien, starben auf dem Rollfeld des Fliegerhorstes neun israelische Sportler, Trainer und ein deutscher Polizeibeamter.

In ihrer zweiten Woche in Deutschland stehen für die F-16 der Israelis dann die „Multinational Air Group Days“ auf dem Programm. In ihrem Rahmen üben Einheiten mehrerer Nato-Luftwaffen im gemeinsamen Verband.

Die Zusammenarbeit der deutschen und der israelischen Luftwaffe ist laut Angaben der Bundeswehr in den vergangenen Jahren intensiver geworden. In den Jahren 2017 und 2019 nahmen deutsche Kampfflugzeuge an Übungen in Israel teil. Seit 2010 nutzt die deutsche Luftwaffe zudem israelische Drohnen. Ihre deutschen Piloten werden in Israel ausgebildet.