Ultrarechte in Israel : Wo die stolzen Siedler wohnen

Nach ihrem Wahlerfolg werden die Ultrarechten wohl an der neuen Regierung in Israel beteiligt. Ihr Aushängeschild ist Itamar Ben-Gvir. Er hat sich als Provokateur hervorgetan. Jetzt gibt er sich moderater. Ein Täuschungsmanöver?

Schwere Tropfen fallen auf Baruch Goldsteins Grab. Der erste richtige Herbstregen hat Palästina erfasst, dunkle Wolken hängen in den Hügeln von Hebron. Das Grab des Massenmörders, der 1994 in der Abrahamsmoschee 29 betende Männer erschoss, bevor er überwältigt und zu Tode geprügelt wurde, befindet sich in einem Park in Kiryat Arba. Das Begräbnis auf dem jüdischen Friedhof hatte die Armee verweigert, daher wurde Goldstein in der Siedlung am Ostrand Hebrons bestattet.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Von der Anhöhe hat man einen guten Blick auf die palästinensische Stadt, deren Bewohner unter den Siedlern stark leiden. Mit der Zeit bauten Sympathisanten das Grab zu einer Art Schrein aus. Die Armee ließ die Anbauten 1999 entfernen, aber der Grabstein ist noch da. Die Inschrift besagt, Doktor Goldstein habe „sein Leben für das Volk Israels, seine Tora und sein Land“ gegeben, er habe „saubere Hände und ein reines Herz“. Auf der feuchten Grabplatte liegen einige kleine Steine, wie es im Judentum Brauch ist.