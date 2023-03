Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu seine große Besorgnis wegen der in Israel geplanten Justizreform bekundet. „Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam und – das will ich nicht verhehlen – mit großer Sorge", sagte Scholz am Donnerstag nach seinem Treffen mit Netanjahu in Berlin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Gegen den von der rechts-religiösen Regierung geplanten Umbau der Justiz gibt es in Israel seit Wochen massive Proteste.

Er sei sich mit Netanjahu darin einig, dass die Unabhängigkeit der Justiz „ein hohes demokratisches Gut“ sei, sagte der Kanzler weiter. Es sei gut, dass Netanjahu das Gespräch mit vielerlei Gruppen der Gesellschaft suche. Es sei wichtig, einen „möglichst breiten Konsens“ in der Frage zu finden. Scholz begrüßte jedoch die Initiative des israelischen Präsident Izchak Herzog, einen Kompromiss in dem Streit herbeizuführen, „um einer weiteren Polarisierung in Israel entgegenzuwirken“. Herzog habe konkrete Vorschläge unterbreitet, sagte der Kanzler. „Wir würden uns als Freunde Israels wünschen, dass auch über diesen Vorschlag das letzte Wort noch nicht gesprochen ist“, sagte Scholz.

„Wir bleiben eine liberale Demokratie“, sagt Netanjahu

Der israelische Präsident hatte seinen Kompromissvorschlag am Mittwochabend vorgelegt, allerdings wurde dieser von der Regierung Netanjahu umgehend zurückgewiesen. Herzog warnte angesichts der verhärteten Fronten vor einem Bürgerkrieg in Israel. „Diejenigen, die denken, dass ein Bürgerkrieg unmöglich ist, haben keine Ahnung, wie nah wir ihm schon sind“, sagte er.

Netanjahu wies in Berlin den Vorwurf zurück, die Justiz in Israel würde durch die Reform geschwächt. „Israel ist eine liberale Demokratie und wir werden eine liberale Demokratie bleiben“, betonte er. Eine unabhängige Justiz sei nicht eine allmächtige Justiz. „Wir werden alles Notwendige tun, um das Ungleichgewicht zu korrigieren.“ Dies solle durch die geplante Reform geändert werden. „Wir werden keinen Zentimeter davon abweichen“, sagte Netanjahu. Den Kompromissvorschlag des Präsidenten bezeichnete er als „unausgewogen“.

Fortschritte konnte Scholz und Netanjahu indes bei der Rüstungskooperation vermelden. Diese soll ausgebaut werden. Der Bundeskanzler bekräftige am Donnerstag den festen Willen Deutschlands, das israelische Luftabwehrsystem Arrow 3 anzuschaffen. Scholz betonte, dass Projekt bedeute einen „ganz, ganz großen Fortschritt“ in der Zusammenarbeit. Er hob auch hervor, dass umgekehrt die deutschen Rüstungsexporte nach Israel fortgesetzt würden. Es sei klar, „dass wir auch weiter Waffen nach Israel liefern werden“.

Deutschland hat in der Vergangenheit vor allem U-Boote nach Israel geliefert und die Exporte auch mit Steuergeldern gefördert. Hintergrund ist, dass Deutschland die Sicherheit Israels angesichts der Ermordung von sechs Millionen durch die Nationalsozialisten zur Staatsräson erklärt hat.

Das israelische System Arrow 3 soll Teil eines europäischen Luftverteidigungssystems werden. Es bildet derzeit die höchste Stufe von Israels mehrstufiger Raketenabwehr und kann angreifende Waffensysteme bis über 100 Kilometer Höhe außerhalb der Atmosphäre im beginnenden Weltraum zerstören. Wann ein Vertrag unterzeichnet wird und welchen Umfang das Geschäft hat, wollten weder Scholz noch Netanjahu am Donnerstag beantworten. Netanjahu sagte nach dem Gespräch nur: „Wir haben uns für einen Weg entschieden, der uns weiterbringt. Natürlich werden wir so schnell wie möglich voranschreiten.“