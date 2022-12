Deutsche Islamkonferenz : Faeser will weniger ausländische Imame

Die Innenministerin setzt auf deutschsprachige Imame und will Islamfeindlichkeit bekämpfen. In ihrer Rede zur Eröffnung der Konferenz weist sie Kritik an deren Inhalten zurück.

Der Kampf gegen Muslimfeindlichkeit und eine verstärkte Ausbildung von Imamen in Deutschland sind Schwerpunkte in der kommenden Phase der Deutschen Islamkonferenz (DIK). Bundesinnen­ministerin Nancy Faeser (SPD) sagte am Mittwoch bei der Auftaktveranstaltung der DIK in Berlin, sie wolle „die staat­liche Entsendung von Imamen nach Deutschland schrittweise reduzieren mit dem Ziel, sie zu beenden“. Dazu sei ihr Ministerium bereits im Austausch mit der türkischen Religionsbehörde. Staatssekretärin Juliane Seifert habe dazu in der vergangenen Woche in Ankara Gespräche geführt.

Deutschsprachige Imame, die auch die Lebensrealität in Deutschland kennen, seien auch im Interesse der Gemeinden, betonte Faeser. Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) bildet inzwischen einen Teil ihres Personals in einem eigenen Zentrum in der Eifel aus. Außerdem wurde Ende 2019 das Islamkolleg Deutschland als Einrichtung für die islamtheo­logische praktische Ausbildung in Osnabrück gegründet.

Antisemitismus unter Muslimen angehen

Faeser sagte, Muslime seien „ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft“. Die Arbeit der DIK, des zentralen Forums für den Dialog und die Zu­sammenarbeit zwischen Staat und Islam, trage maßgeblich dazu bei, dass sich Muslime in Deutschland akzeptiert fühlten.

Faeser äußerte, sie wolle Islamfeindlichkeit in der Gesellschaft energisch be­kämpfen. Dazu werde der beim Bundesinnenministerium angesiedelte Unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit im Sommer 2023 einen eigenen Be­richt vorlegen. Umgekehrt will Faeser auch Antisemitismus unter Muslimen ver­stärkt zum Thema machen. Dasselbe gelte für Intoleranz unter Muslimen oder gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen, erklärte sie.

Kritik, dass sie Bereiche wie islamischen Extremismus auf der DIK ausblende, wies Faeser zurück: „Das BMI und die gesamte Bundesregierung messen ge­meinsam mit den Sicherheitsbehörden diesem Thema eine hohe Priorität bei – auch in Kooperation und im Dialog mit Muslimen und muslimischen Organisationen.“ Die Islamkonferenz sei keine Sicherheitskonferenz und habe deshalb 2011 das Thema Islamismus bewusst aus dem Arbeitsprogramm ausgeklammert. „Musliminnen und Muslime dürfen nicht unter allgemeinen Extremismusverdacht gestellt werden.“

Islamwissenschaftler und führende Unionspolitiker hatten sich am Mittwoch in einem Gastbeitrag für die F.A.Z. gegen die inhaltliche Ausrichtung der fünften Phase der Islamkonferenz gewandt und argumentiert, die klammere die Gefahren durch politischen Islamismus aus.