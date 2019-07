Aktualisiert am

Nur vier Prozent aller muslimischer Schüler im Südwesten nahmen im Schuljahr 2018/2019 am islamischen Schulunterricht teil.

Islamischer Religionsunterricht (IRU) wird seit einem guten Jahrzehnt in vielen Bundesländern provisorisch in Form von Modellprojekten organisiert. Das trifft auf Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Rheinland-Pfalz und auch Baden-Württemberg zu. Die Problemstellung ist überall ähnlich: Die Landesregierungen halten den islamischen Religionsunterricht an staatlichen Schulen für ein wichtiges Instrument der Integrationspolitik, die Länder haben aber Schwierigkeiten, ihn zu organisieren. Gerade dann, wenn die Modellprojekte auslaufen.

Verfassungsrechtlich ist Religionsunterricht eine „Res mixta“: Die Religionsgemeinschaften verantworten den Religionsunterricht als ordentliches Schulfach an staatlichen Schulen; der Staat garantiert den organisatorischen Rahmen. Der Islam ist aber, wie es der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) einmal formuliert hat, im Unterschied etwa zur evangelischen und katholischen Kirche nicht „zivilgesellschaftlich institutionalisiert“. Es gibt keine islamischen Religionsgemeinschaften, die Organisatoren des Religionsunterrichts nach Artikel 7 des Grundgesetzes sein könnten.