Frau Staatssekretärin Seifert, hat Deutschland ein Problem mit Muslimfeindlichkeit?

Die Bundesregierung hat zum ersten Mal einen unabhängigen wissenschaftlichen Expertenrat damit beauftragt, das Thema Muslimfeindlichkeit systematisch und umfassend zu betrachten. Der Bericht hält uns als Gesellschaft einen Spiegel vor: Muslimfeindlichkeit gibt es nicht nur in einzelnen Bereichen, es ist ein Alltagsphänomen.

In der Kriminalitätsstatistik gibt es seit 2021 die Kategorie Islamfeindlichkeit. Warum braucht es dann noch diesen Bericht?

In den vergangenen Jahren hat sich viel getan. Aber der Bericht zeigt zum ­ersten Mal umfassend, wie Menschen der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland diskriminiert werden. Da geht es nicht nur um Kriminalität. Muslimfeindlichkeit gibt es an Schulen und Hochschulen, im Theater und Film, in den Medien, Behörden und der Politik.

Der ehemalige Bundesinnenminister Horst Seehofer hat gesagt, dass der ­Islam nicht zu Deutschland gehöre. Ist das muslimfeindlich?

Muslimisches Leben in Deutschland ist eine Selbstverständlichkeit. Die 5,5 Millionen Muslime in Deutschland sind Teil der Gemeinschaft. Punkt!

Also war Seehofers Satz muslimfeindlich?

Ich habe gesagt, wie ich es sehe.

Wie äußert sich die Diskriminierung im Bildungsbereich?

Wir müssen den Bericht in der Bundesregierung noch auswerten. Aber was wir jetzt schon sehen können, ist, dass an Schulen, Hochschulen und auch im Bereich der außerschulischen Bildung Menschen muslimischen Glaubens teilweise die Zugehörigkeit zu unserem Gemeinwesen abgesprochen wird, dass sie mit Stereotypen konfrontiert und dann entsprechend einsortiert werden. Das kann dazu führen, dass Tests von Jugendlichen mit türkischen oder arabischen Namen negativer beurteilt werden, als es ihrem Leistungsvermögen entspricht.

Der Bericht benennt als antimuslimisches Vorurteil, dass muslimische Mädchen als unterdrückte Opfer dargestellt werden. Aber es gibt durchaus auch Musliminnen, die das Kopftuch als Symbol der Unterdrückung ansehen. Lässt sich dieser Widerspruch auflösen?

Das Thema Kopftuch ist Gegenstand von zahlreichen Urteilen und Gerichtsverfahren gewesen, inzwischen gibt es da ein differenziertes Bild. Ziel des Berichts ist es, Muslimfeindlichkeit sichtbar zu machen.

Sie haben die Medien angesprochen, die dem Bericht zufolge Anteil am Zerrbild von Muslimen haben. Allerdings stimmt es ja, dass die Radikalisierung vieler islamistischer Attentäter in Moscheen begonnen hat. Das müssen Journalisten doch aufschreiben, oder?

Es ist der Bericht eines unabhängigen Gremiums. Es geht grundsätzlich darum, dass wir alle die Stereotype und Vorurteile reflektieren, die wir mit uns herumtragen.

Die Expertenkommission hat erhoben, dass jeder zweite Befragte muslimfeindlichen Äußerungen zustimmte. Was kann die Bundesregierung dagegen tun?

Der Bericht ist wichtig, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie tief Ressentiments in der Bevölkerung verankert sind. Daraus Konsequenzen zu ziehen ist Aufgabe der Politik, der Bildungs- und Präventionsarbeit, aber vor allem auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Meine Erwartung ist, dass sich alle politischen und gesellschaftlichen Akteure in Deutschland mit diesem Bericht beschäftigen und darüber diskutieren, was sie dazu beitragen können, dass diese Form von Diskriminierung abgebaut wird.

Der Expertenrat empfiehlt, dass alle politischen Parteien Strategien zur ­Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit entwickeln. Was heißt das für die AfD, die mit muslimfeindlichen Äußerungen Politik macht?

Ich kann für die Bundesregierung sagen, dass wir den Bericht sehr ernst nehmen. Wir werden das Thema Muslimfeindlichkeit zu einem Schwerpunkt der Deutschen Islamkonferenz machen. Unsere Politik richtet sich an alle Menschen, die hier leben. Es geht um Zusammenhalt sowie gleiche Chancen und Rechte für alle.