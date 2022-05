Urteil in Nordrhein-Westfalen : Aus Afghanistan angeleitet, durch Mordaufträge finanziert

IS-Terrorzelle: Die Angeklagten warten am Dienstag im Gerichtsaal in Düsseldorf auf den Beginn der Verhandlung. Bild: dpa

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat am Dienstag fünf Mitglieder einer dschihadistischen Terrorzelle aus Neuss, Siegen, Kreuztal, Essen und Selfkant zu Haftstrafen zwischen drei Jahren und acht Monaten und neuneinhalb Jahren verurteilt. Ein sechstes Zellenmitglied aus Wuppertal war schon im Januar zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden, der Mann hatte die nun verurteilten tadschikischen Staatsbürger im Alter zwischen 25 und 34 Jahren mit seinen Aussagen schwer belastet.

Die Vorwürfe der Anklage des Generalbundesanwalts (GBA) hätten sich „in vollem Umfang bestätigt“, sagte der Vorsitzende Richter. Zahlreiche Beweisanträge der Verteidiger hätten dagegen „nicht zur Aufklärung beigetragen, sondern das Verfahren nur verzögert“. Laut Urteil standen die Männer, die 2012 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren, von Januar 2019 an per Chat in Kontakt mit einem führenden IS-Mitglied in Afghanistan, das sie ideologisch schulte.

Sodann plante die Zelle im Namen des IS Anschläge auf Einrichtungen des amerikanischen Militärs in Deutschland und ein Schusswaffenattentat auf einen Islamkritiker in Neuss, der durch seinen Youtube-Kanal „Ex-Muslime klären auf“ in den Fokus der Terroristen geraten war. Das für dieses Attentat vorgesehene Zellenmitglied hatte sich bereits zwei Schusswaffen sowie Munition besorgt. Laut Urteil erhielt die Gruppe aus Afghanistan die Anweisung, an dem Islamkritiker „ein Exempel zu statuieren“ und „den unreinen Bastard zu töten“.

Töten für 40.000 Dollar

Zur Finanzierung ihrer Pläne sowie zur Unterstützung des IS hat die Mitte April 2020 zerschlagene Zelle nicht nur in Deutschland Geld gesammelt und über türkische Finanzagenten an ein führendes Mitglied der Terrororganisation in Syrien weitergeleitet. Zellenmitglieder nahmen zudem einen mit 40.000 Dollar dotierten Auftrag für einen Mordanschlag auf einen Geschäftsmann in Tirana an. „Der Auftragsmord wurde nur deshalb nicht ausgeführt, weil bei der Observation der Zielperson in Albanien Zweifel an deren Identität aufkamen“, so das OLG. „Das Schusswaffenattentat konnte dank der guten Ermittlungsarbeit des Polizeipräsidiums Mönchengladbach und der zuständigen Ermittlungskommission verhindert werden.“

Die Zerschlagung der Zelle gilt im Kampf gegen den IS als einer der wichtigsten Erfolge der deutschen Sicherheitsbehörden in der jüngeren Vergangenheit. Drei der tadschikischen Staatsbürger wurden in Nordrhein-Westfalen schon seit einiger Zeit als Gefährder geführt, also als Personen, denen jederzeit ein Anschlag zugetraut wird. Monatelang wurde die Gruppe observiert. Das erste Zellenmitglied wurde schon Anfang 2019 beim Versuch eine Waffe zu erwerben verhaftet. Bemerkenswerter Weise gelang es den beteiligten Sicherheitsbehörden von Land und Bund auch danach das Verfahren komplett verdeckt zu halten und die anderen Mitglieder der Zelle unbemerkt weiter zu beobachten.