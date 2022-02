IS-Sympathisant : 17-Jähriger soll Anschlag auf Synagoge geplant haben

In Hagen hat der Prozess gegen einen 17 Jahre alten Syrer begonnen, der einen Bombenanschlag auf das jüdische Gotteshaus in der Stadt geplant haben soll. Er bestreitet das – doch die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden sind höchst beunruhigend.

Oday J. hat immer wieder beteuert, er habe gar keinen Anschlag geplant. Doch die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf spricht eine andere, höchst beunruhigende Sprache. Seit Freitag muss sich der mittlerweile 17 Jahre alte Syrer vor dem Landgericht Hagen wegen der Verdachts verantworten, eine schwere staatsgefährdende Straftat geplant zu haben. Wegen seines Alters findet die Verhandlung ohne Öffentlichkeit statt.

J. war am 16. September auf dem Weg zur Schule festgenommen worden, weil die Sicherheitsbehörden nach einem Hinweis von einem befreundeten ausländischen Dienst annahmen, er stehe kurz davor, einen Bombenanschlag auf die Synagoge an der Hagener Pothoffstraße zu verüben. Sprengstoff oder Bombenkomponenten fanden die Ermittler zwar nicht bei J. Der Jugendliche beteuerte zudem, er habe „nur schauen wollen, wie man eine Bombe baut“. Doch das übrige Beweismaterial reichte, um den Jugendlichen umgehend in Untersuchungshaft zu nehmen.

Oday J., der 2015 im Rahmen der Familienzusammenführung aus Syrien nach Hagen gekommen war, soll im vergangenen Sommer eine dschihadistische Turbo-Radikalisierung durchlaufen haben. Nach Überzeugung der Ermittler hat J. spätestens am 17. August den Entschluss gefasst, mit einem selbst hergestellten Sprengsatz einen Anschlag auf das jüdische Gotteshaus in Hagen zu verüben.

Hunderte Videos mit Folter- und Hinrichtungsszenen

Am frühen Nachmittag dieses Tages trat J. einem arabischsprachigen Gruppen-Chat bei, in dem sich rund 150 Teilnehmer über die vermeintlichen oder tatsächlichen Kampferfolge der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) informierten. Nach der Festnahme von J. stellten die Ermittler auf seinem Handy zahllose Audiodateien sicher, in denen zum Krieg gegen Juden, Christen und Atheisten aufgerufen wird und IS-Attentate in Europa verherrlicht werden. Zudem fanden sie auf dem Smartphone mehr als 550 Videos mit Folter- und Hinrichtungsszenen. Bis zu 90 solcher Filme soll sich J. täglich angesehen haben.

In dem Gruppenchat nahm J. auch Kontakt zu einem mutmaßlichen IS-Mitglied mit dem Kampfnamen „Abu Harb“ (Vater des Kriegs) auf: „Kannst Du mir auf privat beibringen, wie ich eine Bombe herstelle?“ Tatsächlich kam es dann zu Privatchats zwischen den beiden. Der damals sechzehnjährige J. gab sich von Beginn an fest entschlossen. Das Ziel sei klar: ein jüdisches Gotteshaus.

Die Synagoge in Hagen hatte J. längst ausgespäht. Auf der Suche nach möglichen Schwachpunkten im Sicherheitskonzept interessierte er sich auch für eine Baustelle, die wegen eines Schadens durch die Flut im Juli eingerichtet worden war. Auf einer an „Abu Harb“ übersandten Luftaufnahme waren mehrere Stellen rot markiert. Das sollte nach Überzeugung der Ermittler auf – tatsächlich vorhandene – Sicherheitslücken hindeuten. So etwa eine Stelle, von der aus man sich dem Objekt unauffällig nähern könne, weil sie von den Überwachungskameras nicht erfasst werde, wie J. seinem mutmaßlichen IS-Mentor mitteilte.

Der wiederum empfahl seinem jugendlichen Chat-Partner eine ganz konkrete Stelle als Explosionsort: „Das ist der beste Ort, Bruder, viele werden sterben und Autos werden brennen, so Gott will.“

Sodann instruierte „Abu Harb“ J. detailliert im Bombenbau – nach Feststellung eines Sachverständigen kann man mit der Anleitung tatsächlich eine funktionsfähige Sprengvorrichtung herstellen. Man werde nun „auf einen Feiertag von ihnen“ warten, schrieb J. in einem der Chats mit „Abu Harb“. Dieser Hinweis war allem Anschein nach ein wichtiger Grund für die Sicherheitsbehörden Mitte September so rasch zuzugreifen, denn nun stand das Jom-Kippur-Fest unmittelbar bevor.

Zudem hatte J. seinen Mentor am 29. September gefragt, ob er auch einen Sprengstoffgürtel selbst bauen könne. Und einem Freund gegenüber schwärmte der Jugendliche über „Abu Harb“: „Bei Allah. Er hat mir beigebracht, eine Bombe zu bauen, die ein ganzes Haus zerstören kann. Mit einem Fernzünder. Ich bin bereit.“