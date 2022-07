Versagen der Grundschule : Verantwortungslose Schulpolitik

Ein Fünftel der Viertklässler kann nicht richtig lesen, ein Drittel kann nicht regelkonform schreiben, und auch mit Mathematik hapert es gewaltig. Die Ergebnisse des Bildungstrends des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen hätten kaum schlechter ausfallen können. Im Herbst könnte es noch schlimmer werden, wenn die regionalen Daten ausgewertet sind.

Wenn 20 Prozent der Kinder am Ende der vierten Klasse nicht einmal die Mindeststandards im Lesen erreichen, heißt das im Grunde, dass sie nicht in der Lage sind, eine weiterführende Schule zu besuchen, und auch das Lernen in allen anderen Fächern stark eingeschränkt ist. Denn die Kinder können zwar Buchstaben entziffern, aber nicht sinnentnehmend lesen, das heißt, sie lesen Texte, ohne sie in einem Gesamtzusammenhang zu verstehen.

Ein desaströses Ergebnis

Das ist ein desaströses Ergebnis, das sich keineswegs nur mit den pandemiebedingten Schulschließungen erklären lässt. Der negative Trend war längst schon vor Corona ausgeprägt. Seit 2011 gibt es nur eine Richtung vor allem beim Lesen und Zuhören: steil abwärts. Das zeigt aufs Neue, dass die Grundschule ihre Aufgabe nicht erfüllt, die kulturellen Basiskompetenzen zu vermitteln.

Die in Deutschland viel zu langen und in der Grundschule besonders nachteiligen Schulschließungen haben eine ungünstige Entwicklung verschärft, aber sie haben sie nicht verursacht. Die Kultusminister nutzten die Gunst der Stunde trotzdem, um den Schwarzen Peter anderen zuzuschieben. An den Schulschließungen seien schließlich die Ministerpräsidenten schuld, die sie gegen den Willen der Kultusminister durchgesetzt hätten.

Die Länder dagegen haben nach eigenem Bekunden die Probleme längst erkannt und steuern gegen mit Programmen wie „Lesen/Mathe macht stark“. Das ist die reflexhafte Reaktion der Minister nach jeder Leistungsstudie. Je schlechter die Ergebnisse, desto prompter die Verweise auf längst ergriffene Gegenmaßnahmen. Auf ein Wort der Selbstkritik wartet man vergeblich, auf die Einsicht, dass die Standards zu niedrig angesetzt sind, erst recht. Stattdessen sind die Rufe nach weiteren Bundesgeldern für das Aufholprogramm für Corona-Defizite umso lauter. Die Wirkung des Programms ist aber gar nicht erwiesen, weil jedes Land gern Bundesgelder entgegennimmt, aber damit auch private Nachhilfeinstitute und vieles mehr finanziert.

Als erste rasche Gegenmaßnahme gegen Lernrückstände mag das noch angehen. Aber ohne eine „Ex-ante-Evaluation“, wie das die Bildungsforscher nennen, darf der Bund keine weiteren Mittel in das Aufholprogramm stecken. Schließlich hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission den Kultusministern gerade ins Stammbuch geschrieben, dass solche vorherigen Überprüfungen auf Wirksamkeit durchaus möglich und auch in kurzer Zeit zu haben sind. In Zeiten knapper werdender Haushaltsmittel wird man sich genauer als bisher überlegen müssen, wofür Steuermittel eingesetzt werden.

Noch viel wichtiger wäre, dass die Kultusminister endlich ihre Verantwortung für die Qualität ihrer Schulen ernst nähmen. Warum gibt es noch so viele Länder, die keine verpflichtenden Sprachstandserhebungen vor Schulbeginn und bei Defiziten eine verpflichtende Förderung durchsetzen? Wieso wird es weiterhin toleriert, dass einzelne Lehrer und Schulen, aber auch Pädagogische Hochschulen und Universitäten nach der Methode „Lesen durch Schreiben“ lehren? Schließlich steht das Schreiben nach Gehör in den meisten Ländern auf dem Index. Eigentlich ist man sich weitgehend einig, dass von der ersten Klasse an regelkonformes Schreiben gelehrt werden soll. Doch die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Diktate werden selten oder nie geschrieben, und es gelingt auch nur einer kleinen Minderheit, in der vierten Klasse flüssig und verständig zu lesen.

Die Grundschulen sind das Problem

Es gibt dafür viele Gründe: die hohe Zahl von Quer- und Seiteneinsteigern unter den Lehrern gerade in den Grundschulen der Stadtstaaten. Die vielen Mathematiklehrer ohne Mathematikstudium. Aber all das ist längst bekannt. Seit Jahren sind die Grundschulen das eigentliche Problem für spätere Leistungsdefizite. Das liegt auch an der vorschulischen Bildung, die in Deutschland noch immer nicht ernst genommen, von einigen geradezu als Kinderquälen abgelehnt wird. Kindergarten und Kita sind mehr Betreuung als Vorbereitung für das schulische Lernen.

Die Alphabetisierung in den ersten Schuljahren gelingt nicht schnell und sicher genug, weil Kinder keinen Stift halten, nicht mit einer Schere umgehen und auch nicht still auf einem Stuhl sitzen können. Es kann doch nicht sein, dass ein Fünftel der Kinder am Ende der vierten Klasse als bildungsunfähig aus dem System fällt, weil die Schule versagt hat. Das müssen die Kultusminister ändern, und zwar schnell. Sie sind die politisch Verantwortlichen.