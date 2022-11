Interview über den Lebensabend : Wenn es zu Ende geht

Darf ich Ihren Namen nennen?

Nein, das möchte ich nicht.

Wie alt sind Sie?

101 und vier Monate.

Fühlen Sie sich alt?

Manchmal ja. Man fühlt sich in die Ecke gestellt. Man hat keine Aufgabe mehr, kein Ziel. Wissen Sie, ich bin noch ein bisschen neugierig. Ich will wissen, was draußen vor sich geht. Und hier im Heim ist man so abgeschlossen.

Wie lange wohnen Sie schon im Pflegeheim?

Das dritte Jahr.

Vorher wohnten Sie noch zu Hause?

Ja. Ich hab gerade erst vor vier Wochen meine Wohnung aufgelöst.

Das Heim ist Ihre letzte Station im Leben. Sie werden hier sterben.

Ja, praktisch zähle ich nur meine Tage, in denen ich noch lebe. (lacht)

Wieso lachen Sie, wenn Sie das sagen?

Man steht auf einmal drüber. Ich kann es selbst nicht erklären.

Wann hat das angefangen, dass Sie „drüberstanden“?

Das ist noch nicht so lange. Erst habe ich gebangt: „Wie geht Dir’s, wenn die Wohnung weg ist?“ Aber dann ging es reibungslos. Es war sogar irgendwie eine Erlösung. Und jetzt bin ich praktisch mittellos, habe grad nur noch ein Bett und ein Schränkchen.

Das Leben jetzt ist also einerseits enger, andererseits aber auch leichter?

Ich bin jetzt irgendwie . . . arm. Es ist demütigend, weil ich so hilfebedürftig bin. Der Körper macht nicht mehr mit. Ich bin das nicht gewöhnt, jeden Tag um Hilfe zu bitten. Das sind ja ganz einfache Sachen, die man nicht mehr machen kann. Es ist grausam. Aber wenn man denkt: „Ach, dann lasse ich es“, dann verkommt man.

Sie müssen sich immer wieder neu aufraffen, um Hilfe zu bitten?

Ich sehe ja, die Pfleger sind so beschäftigt. Da will ich nicht klingeln, nur weil was runtergefallen ist. Wie ein Wurm, kommt man sich da vor, der im Dreck wühlt und nicht mehr weiter weiß. Ich weiß, wenn man jung ist, denkt man nicht an sowas. Ich war ja auch mal jung. Damals habe ich gedacht: Wenn ich alt bin, mache ich es mir schön. Ich gehe spazieren und lese. Und auf einmal können Sie das alles nicht mehr.

Ab wann fühlten Sie sich alt?

Da war ich schon fast 90. Als mein Mann nachher tot war, die Kinder aus dem Haus waren, da bin ich erst mal sehr viel gereist. Schottland, Norwegen, Syrien, Jordanien, Ägypten. Ich war eigentlich immer gesund. Bis in den Knien die Arthrose kam. Und dann habe ich mir das Handgelenk und eine Hüfte gebrochen, konnte nicht mehr allein zu Hause bleiben.

Ihr Körper ist irgendwann einfach schwach geworden?

Der Körper macht nicht mehr mit. Das hat lange gedauert, bis ich mich damit abgefunden habe. Ich habe immer viel Sport gemacht. Habe hier mit hundert den anderen Damen noch Gymnastik vorgemacht – natürlich keine Kraftübungen. Und jetzt kann ich auf einmal nicht mehr. Ich bin wie eingerostet. Die Schultern, die Arme, ich kann die einfach nicht mehr heben. (Sie versucht es, aber es geht nicht weit.)

Was geht da nicht mehr? Die Muskeln?

Es will einfach nicht mehr. Ich merke auch im Kopf, dass ich alt werde. Also, alt bin. Ich habe keine Ausdauer mehr, auch im Denken. Auf einmal finde ich ein Wort nicht mehr. Wie ein Automat, wo nix mehr drin ist.

Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Körper noch zu Ihnen gehört? Oder ist er Ihnen im Alter fremd geworden?

Nein, nicht fremd. Der Verstand sagt mir: Es ist halt so, es geht nicht anders. Es ist das Natürliche. Es geht ja alles zu Ende irgendwann. Aber ich habe Tage, da denke ich, ich würde am liebsten aufstehen und loslaufen, gell! Und es geht nicht mehr.

Was würden Sie machen, wenn Sie einen anderen Körper hätten?

Ich würde gerne mal wieder durch den Wald laufen. Die Ruhe fehlt mir. Sie werden lachen: Im Heim ist es immer zu laut. Hören tu ich noch gut. Jeden Schlag und jeden Rums. Und alle sind hier schwerhörig, die Pfleger müssen schreien. Das stört mich, wissen Sie. Das tut mir weh, das Laute. Naja, ich habe mich inzwischen schon dran gewöhnt. In der ersten Zeit bin ich jedes Mal zusammengefahren, wenn eine Tür zuschlug.