Walter Momper im Gespräch : „Es gibt für die Ostdeutschen keinen Grund zu jammern“

Walter Momper war Regierender Bürgermeister in Berlin, als am 9. November 1989 die Mauer fiel. Ein Gespräch über die Nacht seines Lebens, die Panik der DDR-Führung – und die Selbstwahrnehmung in Ost und West 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.

Herr Momper, wann haben Sie es zum ersten Mal für möglich gehalten, dass die Mauer bald fallen könnte?

Im Sommer 1989 hat sich das für mich immer mehr angedeutet. Es gab zwar schon vorher Spekulationen, dass die DDR-Führung entweder einen Parteitag oder eine Parteikonferenz abhalten will, um Erich Honecker abzuwählen und Egon Krenz zu installieren, schon 1988. Aber erst, als ich Ende Juni 1989 im Fernsehen die Bilder von Guyla Horn und Alois Mock sah, dem ungarischen und dem österreichischen Außenminister, die symbolisch ein Loch in den Stacheldraht schnitten, habe ich plötzlich alles für möglich gehalten. Vor allem, weil gleichzeitig erklärt wurde, man werde nicht mehr auf Flüchtende schießen. Da war ich erst ein paar Monate Regierender Bürgermeister.

Kurz darauf haben Sie Horn in Berlin getroffen – wie war die Begegnung?

Horn wurde zum Rapport nach Ostberlin bestellt und kam danach auch zu mir. Das war schon mal eine Provokation. Horn hatte von DDR-Außenminister Fischer klare Ansagen bekommen, der hatte ihn richtig in die Mangel genommen: Ungarn müsse selbst dafür sorgen, dass die Menschen im Land bleiben, alle anderen täten das ja auch. Aber Horn blieb hart, die kommunistische ungarische Regierung wollte das nicht mehr. Von diesem Moment an war mir klar, dass die DDR nicht mehr das Gefängnis war, das sie vorher immer gewesen ist. Die Staatsmacht schmolz tagtäglich dahin wie die Butter in der Sonne. Kurz darauf, Mitte August, hat sich dieser Eindruck noch verstärkt, als der österreichische Thronfolger Otto Habsburg das Paneuropäische Picknick auf der österreichisch-ungarischen Grenze organisierte. Da gingen Hunderte DDR-Flüchtlinge über die Grenze und niemand machte was. Als ich das im Fernsehen sah, war ich völlig baff.

Zu diesem Zeitpunkt, im Sommer 1989, liefen schon seit Monaten die Montagsdemonstrationen in Leipzig, bei denen allwöchentlich mehr Menschen gegen das Regime auf die Straße gingen. Wie haben Sie das von Berlin aus wahrgenommen?

Mit großer Anspannung. Am 17. Oktober, nach der großen Montagsdemo in Leipzig, hatten wir zwei französische Diplomaten in der Senatskanzlei zu Gast, die das am Abend vorher gesehen hatten. 60.000 auf der Straße, alles friedlich. Da habe ich gesagt: Wenn in so einer Situation 60.000 auf die Straße gehen, obwohl die Staatsmacht mit Zugriff gedroht hat, dann droht ein Bürgerkrieg. Ich hatte Angst. In unserer West-Berliner Verwaltung haben wir spätestens seit August mit dem Sturm von hinten über die Mauer gerechnet. Denn die Fluchtbewegung über Budapest und Prag und Warschau war inzwischen ja richtig aufgeblüht. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle DDR-Bürger, die die Schnauze von ihrem Land voll hatten, zu diesem Umweg bald nicht mehr bereit sein würden, war hoch.

Wie groß war Ihre Angst vor einer Eskalation?