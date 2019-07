Schweinefleisch-Debatte : „Da wird eine Rechnung aufgemacht“

Herr Schiffauer, in Leipzig wollten zwei Kitas Schweinefleisch „aus Respekt gegenüber einer sich verändernden Welt“ vom Speiseplan streichen. Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli kritisiert den Beschluss als „Nett gemeint, aber lasst es bitte!“ Und sagt weiter: „Tut es nicht für die Muslime. Ihre Seele wird damit nicht geheilt.“ Wie bewerten Sie diese Reaktion?

Ich finde, das ist eine sehr wichtige Position. Denn wenn man sagt: „Wir machen das für die Muslime“, wird eine Selbstverständlichkeit als Gefallen ausgegeben. Wir haben eine ausdifferenzierte pluralistische Gesellschaft, sowohl auf der christlichen als auch auf der muslimischen Seite. Ich kenne viele Muslime, die gar kein Problem mit Schweinefleisch haben. Allerdings essen stattdessen viele meiner christlichen Freunde kein Schweinefleisch, ob aus gesundheitlichen oder weltanschaulichen Gründen. Und warum sollten sie nicht berücksichtigt werden?

Was meinen Sie mit Selbstverständlichkeit?

Das Selbstverständliche in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass man ja die Vielfalt der Lebensformen berücksichtigt. Wenn man das aber als Gefälligkeit darstellt, wird eine Rechnung aufgemacht: „Was machen wir nicht alles für die Muslime, wie kommen wir denen nicht entgegen, wir verzichten auf unser christliches Abendland wegen des Schweinefleichverzichts.“ Und dagegen ist Frau Chebli.

Chebli kritisiert auf Twitter auch, dass etwa „Wintermarkt“ statt „Weihnachtsmarkt“ gesagt wird und „Frohe Festtage“ anstelle von „Frohe Weihnachten“. Wird in der Integration zu sehr auf Einschränkungen und Umbenennungen gesetzt?

Wir haben jede Menge säkulare Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft, die „Frohe Festtage“ wünschen. Das hat mit christlicher und muslimischer Kultur gar nichts zu tun. Man muss das anders angehen. Umbenennungen sind okay – aber bitte nicht „als Beitrag für Muslime“ und nicht als „Beitrag zur Integration“. Es ist kontraproduktiv, so etwas als Integrationsmaßnahme zu denken. Das alarmiert dann gleich die AfD, die sagt: „Wer sind wir denn?“ Und dann bringt sie das Argument der „Fremdbestimmung“. Wenn man etwas nur für eine Gruppe umbenennt, ist das eine Katastrophe.

In den sozialen Netzwerken wird die Entscheidung der Kitas hitzig debattiert, obwohl es sich nur um zwei Kindertagesstätten handelt. Wieso ist dieses Thema so sensibel?

Dieses Thema macht die „wir“ und „die“ Spaltung so sensibel. Immer dann, wenn wir eine solche Spaltung haben und auch dann, wenn das wohlwollend gemeint ist, im Sinne von „Wir machen was für die“, vertiefen wir die Gräben. Wir müssen dazu kommen, Muslime als Teil des „wir“ zu begreifen – dann funktioniert Integration. Bei dem anderen ist ja schnell die „Übernahme des christlichen Abendlandes“ das Thema: „Jetzt verzichten wir auf Schweinefleisch. Jetzt werden Glückwunsche zu Weihnachten verboten. Soweit sind wir schon, dass die Muslime und die Gutmenschen uns das verbieten“. Diese Denkart, die man dadurch eigentlich stabilisiert, ist das, was ich fürchte und das, was Chebli, glaube ich, auch fürchtet. Wir müssen weg von der Sonderbehandlung, hin zum gegenseitigen Respektieren einer in sich pluralistischen Gesellschaft.

Und wie schätzen Sie den aktuellen Stand ein. Wie weit sind wir auf dem Weg zu einer „Wir-Gesellschaft“?

In der Steinzeit. Dass überhaupt ein Schweinefleischverzicht zum Thema gemacht wird, das ist der Skandal.

Mehr zum Thema 1/

Werner Schiffauer ist Professor für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie an der Europa-Universität Viadrina.